TSN KOREA 송동섭 기자 | 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최대 승부처로 꼽히는 한국과 멕시코의 맞대결을 앞두고 멕시코 대표팀이 전면 비공개 훈련에 돌입했다.

개최국 멕시코는 조별리그 1차전에서 남아프리카공화국을 꺾었고, 한국 역시 체코를 상대로 역전승을 거두면서 양 팀 모두 승점 3을 확보한 상태다. 이번 맞대결 결과에 따라 A조 선두 경쟁의 향방이 결정될 가능성이 높아 사실상의 조 1위 결정전으로 평가받고 있다.

하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 대표팀은 16일 멕시코시티 국가대표 훈련센터(CAR)에서 한국전 대비 훈련을 진행했다. 멕시코는 대회 개막 이후 줄곧 훈련 초반 일부를 취재진에 공개했지만 이날은 훈련장 문을 닫고 비공개 훈련을 실시했다.

현지 언론들은 아기레 감독이 한국의 빠른 공격 전개와 중원 압박에 대응하기 위한 전술 완성도 점검에 집중한 것으로 분석했다.

멕시코는 16일 과달라하라로 이동한 뒤 17일 공식 기자회견과 최종 훈련을 소화한다. 실제로 온전히 전술 훈련에 집중할 수 있는 시간은 이번 비공개 훈련이 사실상 마지막이었다. 이에 따라 현지 취재진 사이에서는 아기레 감독이 한국전을 위해 기존 라인업에 적지 않은 변화를 줄 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다.

가장 큰 변화는 수비진이다. 남아공전에서 퇴장당한 주전 센터백 세사르 몬테스의 공백이 불가피한 가운데 멕시코 주장 에드손 알바레스의 수비라인 이동 가능성이 유력하게 거론된다. 알바레스는 멕시코 대표팀의 핵심 멀티플레이어로 평가받는 선수다. 개막전에서는 선발 명단에서 제외됐지만 경험과 리더십을 고려할 때 한국전 선발 출전 가능성이 높은 것으로 현지 언론들은 내다보고 있다.

측면 수비와 중원에도 변화 조짐이 감지된다. 현지 매체들은 공격 가담 능력이 뛰어난 호르헤 산체스의 선발 기용 가능성을 언급하고 있으며, 중원에서는 17세 천재 미드필더 힐베르토 모라의 깜짝 선발 카드가 주목받고 있다.

모라는 남아공전 후반 교체 투입으로 멕시코 월드컵 역사상 최연소 본선 출전 기록을 세웠다. 최근 멕시코 언론들은 모라가 한국전에서 선발 출전할 가능성이 높아지고 있다고 전했다.

멕시코는 개최국의 이점과 홈 팬들의 압도적인 응원을 앞세워 조 1위 확보를 노리고 있다. 반면 홍명보 감독이 이끄는 한국은 체코전 역전승을 통해 자신감을 끌어올린 상태다. 특히 황인범과 오현규가 중심이 된 공격 전개가 살아나면서 멕시코 현지에서도 한국을 가장 까다로운 경쟁 상대로 평가하는 분위기다.

한국시간 19일 오전 10시 과달라하라 스타디움에서 열리는 한판 승부는 단순한 조별리그 2차전을 넘어 32강 토너먼트 이후 대진까지 영향을 줄 수 있는 중요한 경기로 주목받고 있다.

멕시코가 비공개 훈련이라는 승부수를 꺼내든 가운데 홍명보호가 개최국의 벽을 넘어 A조 선두 자리를 지켜낼 수 있을지 관심이 집중된다.