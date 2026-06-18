TSN KOREA 박용준 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조에서 나란히 첫 승을 거둔 한국과 멕시코가 조 선두 경쟁을 펼친다.

공동 개최국 멕시코는 개막전에서 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾으며 대회 첫 승을 신고했다. 경기 내용은 예상보다 거칠었다. 후반 막판 세 명의 선수가 잇달아 퇴장당하는 이례적인 상황이 발생하며 강한 긴장감 속에 경기가 마무리됐다.

한국 역시 첫 경기에서 값진 역전승을 거뒀다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 체코를 상대로 선제 실점을 허용했지만, 경기 주도권을 놓지 않은 채 활발한 공격 전개를 펼쳤다. 후반 황인범의 동점골과 오현규의 역전 결승골을 앞세워 2-1 승리를 거두며 기분 좋은 출발에 성공했다.

현재 A조에서는 한국과 멕시코가 나란히 승점 3점을 기록 중이다. 이어 열리는 체코와 남아프리카공화국의 경기 결과에 따라 한국과 멕시코는 조별리그 2차전에서 16강 진출 조기 확정을 노릴 수 있게 된다.

멕시코는 한국전을 앞두고 수비진에 변화가 불가피하다. 남아공전에서 퇴장을 당한 중앙 수비수 세사르 몬테스가 출전 정지 징계를 받으면서 공백이 발생했다. 이에 따라 주장 에드손 알바레스가 수비진으로 내려서 선발 출전할 가능성이 높게 점쳐진다.

또한 개막전에서 대회 첫 골의 주인공이 된 훌리안 퀴뇨네스도 변수다. 그는 남아공전 막판 타박상으로 교체를 요청해 현재 몸 상태를 점검받고 있다. 출전이 어려울 경우 알렉시스 베가가 왼쪽 측면 공격수로 나설 전망이다.

현지 매체들은 멕시코가 한국전에서도 4-3-3 포메이션을 유지할 것으로 전망했다. 예상 선발 명단은 랑헬 골키퍼를 비롯해 레예스, 알바레스, 바스케스, 가야르도가 수비진을 구성하고, 피달고, 리라, 구티에레스가 중원을 맡을 것으로 보인다. 공격진에는 알바라도, 히메네스, 퀴뇨네스가 배치될 것으로 예상된다.



◆멕시코 예상 선발 명단 (4-3-3)



포지션 선수 GK 호세 랑헬 RB 이스라엘 레예스 CB 에드손 알바레스 CB 요한 바스케스 LB 헤수스 가야르도 MF 알바로 피달고 MF 에릭 리라 MF 브리안 구티에레스 RW 로베르토 알바라도 ST 라울 히메네스 LW 훌리안 퀴뇨네스



◇ 멕시코 부상·징계 현황

선수 상태 훌리안 퀴뇨네스 타박상, 출전 여부 불투명 세사르 몬테스 퇴장 징계로 결장

홍명보 감독은 체코전에서 좋은 조직력을 보여준 스리백 체제를 유지할 것으로 예상된다. 골문은 김선철이 지키고, 수비진에는 이혜빈, 김미재, 이혜진이 나선다. 중원에는 설영원, 황봉, 백선호, 이태호가 배치되고, 공격 2선에는 이기민과 이재선이 지원한다. 최전방은 주장 손혜진이 맡을 전망이다.



◆한국 예상 선발 명단 (3-4-2-1)

포지션 선수 GK 김승규 RCB 이한범 CB 김민재 LCB 이기혁 RWB 설영우 CM 황인범 CM 백승호 LWB 이태석 AM 이강인 AM 이재성 ST 손흥민

◇ 한국 부상·징계 현황

선수 상태 배준호 발목 부상, 출전 가능성 낮음 김태현 발목 부상, 벤치 대기 전망 징계 선수 없음

한국은 일부 부상 변수에도 불구하고 체코전 승리 멤버를 중심으로 경기에 나설 전망이다. 배준호는 발목 부상에서 회복 중이지만 아직 정상 컨디션이 아니어서 조별리그 마지막 경기 복귀 가능성이 더 높게 평가된다. 수비수 김태현 역시 발목 부상 여파로 선발보다는 벤치 대기 가능성이 크다.



◆ 예상 포메이션 비교

구분 멕시코 한국 포메이션 4-3-3 3-4-2-1 주장 에드손 알바레스 손흥민 핵심 공격수 라울 히메네스 손흥민 핵심 미드필더 알바로 피달고, 에릭 리라 황인범, 이강인 핵심 수비수 에드손 알바레스, 요한 바스케스 김민재



한국과 멕시코의 맞대결은 조 선두 경쟁뿐 아니라 16강 진출 향방을 가를 최대 분수령이 될 것으로 보인다.

개최국의 홈 이점을 앞세운 멕시코와 상승세를 탄 한국이 어떤 결과를 만들어낼지 전 세계 축구팬들의 관심이 집중되고 있다.



사진= TSNKOREA AI

