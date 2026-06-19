TSN KOREA 송동섭 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 순항하던 홍명보호가 개최국 멕시코의 벽을 넘지 못했다. 경기 내용에서는 대등한 승부를 펼쳤지만 단 한 차례 수비 실수가 치명적인 결과로 이어지며 조 1위 등극 기회를 놓쳤다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일(한국시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 패했다. 체코전 역전승의 상승세를 이어가지 못한 한국은 1승 1패(승점 3)로 조 2위를 유지했다.

반면 개최국 멕시코는 2연승을 기록하며 승점 6으로 조 1위를 조기에 확정했다. 한국은 남아프리카공화국과의 최종전 결과와 관계없이 조 1위가 불가능해졌다.

이날 같은 조 경기에서는 체코와 남아프리카공화국이 1-1로 비기며 나란히 1무 1패를 기록했다. 현재 한국은 승점 3으로 2위를 유지하고 있으며, 최종전에서 최소 무승부 이상의 성적을 거둬야 안정적으로 32강 진출을 노릴 수 있는 상황이다.

한국은 체코전과 비교해 김문환만 새롭게 선발 명단에 포함시키며 기존 전술의 연속성을 유지했다. 손흥민을 중심으로 이강인, 이재성이 공격진을 구성했고 황인범과 백승호가 중원을 책임졌다. 수비진은 김민재를 중심으로 이기혁과 이한범이 구축했다.

경기 초반부터 양 팀은 강한 압박과 빠른 전환 플레이를 앞세워 팽팽하게 맞섰다. 전반 16분 손흥민이 절묘한 침투에 이은 슈팅으로 골망을 노렸지만 오프사이드가 선언됐다. 전반 20분에는 멕시코의 훌리안 키뇨네스가 위협적인 헤더를 시도했으나 김승규의 선방에 막혔다.

전반 중반 이후 한국은 점유율을 높이며 경기 흐름을 가져왔지만 결정적인 마무리가 부족했다. 설영우의 중거리 슈팅이 골문을 벗어났고, 공격진은 멕시코 수비 뒷공간을 지속적으로 공략했지만 오프사이드에 자주 걸리며 기회를 살리지 못했다.

균형은 후반 초반 예상치 못한 장면에서 무너졌다.

후반 5분 김승규가 공중볼 처리 과정에서 수비수 이기혁과 충돌하며 공을 놓쳤고, 이를 놓치지 않은 루이스 로모가 빈 골문을 향해 침착하게 밀어 넣으며 선제골을 터뜨렸다.

실점 이후 한국은 공격적으로 전환했다. 홍 감독은 후반 12분 손흥민과 이재성을 빼고 황희찬과 오현규를 투입하며 승부수를 던졌다. 이어 양현준, 엄지성, 조규성까지 연달아 투입하며 총공세에 나섰다.

특히 후반 42분 엄지성의 정확한 크로스를 받은 조규성이 문전 헤더를 시도했으나 멕시코 골키퍼 선방에 막혔다. 이어진 재차 슈팅마저 골키퍼 품에 안기며 절호의 동점 기회를 놓쳤다.

추가시간에도 한국은 계속해서 멕시코 골문을 두드렸다. 이강인의 코너킥에 이은 이한범의 헤더와 엄지성의 크로스에 연결된 조규성의 헤더가 연이어 나왔지만 모두 골문을 외면했다.

경기 후 홍명보 감독은 패배의 아쉬움 속에서도 선수들의 경기력을 높게 평가했다.

홍 감독은 “결과는 아쉽지만 선수들이 준비한 내용을 경기장에서 잘 보여줬다”며 “멕시코의 장점을 효과적으로 제어했고 중원 싸움에서도 충분히 경쟁력을 보여줬다”고 말했다.

이어 실점 장면에 대해서는 “정확한 상황은 다시 확인해봐야 하지만 선수들 간 경합 과정에서 나온 실수로 보인다”며 “전체적인 경기 운영은 나쁘지 않았다”고 평가했다.

한국은 월드컵 본선 무대에서 멕시코를 상대로 다시 한 번 고개를 숙였다. 1998년 프랑스 월드컵, 2018년 러시아 월드컵에 이어 세 번째 맞대결에서도 승리를 거두지 못하며 멕시코전 월드컵 무승 기록이 이어졌다.

이제 시선은 남아프리카공화국전으로 향한다. 남아공은 핵심 미드필더 템바 즈와네와 테보호 모코에나가 징계로 결장하지만, 홍 감독은 경계를 늦추지 않았다.

홍 감독은 “주축 선수 결장이 오히려 상대에게 동기부여가 될 수 있다”며 “남아공은 빠른 스피드와 역습 능력이 뛰어난 팀이다. 철저히 준비하겠다”고 강조했다.

한국은 오는 25일 오전 10시 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 조별리그 최종전을 치른다. 조 2위 수성과 유리한 32강 대진 확보를 위한 중요한 승부가 될 전망이다.