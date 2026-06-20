TSN KOREA 송은하 기자 | MLB 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 내셔널리그 타격왕 경쟁에 다시 불을 지폈다. 멀티히트와 도루를 추가하며 선두 오토 로페스를 바짝 추격했다.

이정후는 20일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와 마이애미 말린스의 메이저리그 원정경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 1득점 1도루를 기록했다.

이날 활약으로 시즌 타율을 0.328까지 끌어올린 이정후는 내셔널리그 타격 순위 2위를 유지했다. 타격 선두인 마이애미의 오토 로페스는 같은 경기에서 4타수 1안타에 그치며 타율 0.334를 기록했다. 두 선수의 격차는 불과 6리에 불과하다.

최근 꾸준한 타격감을 이어가고 있는 이정후는 시즌 25번째 멀티히트를 작성했다. 내셔널리그 정상급 타자들과의 경쟁에서도 밀리지 않는 생산력을 보여주며 생애 첫 타격왕 도전에 대한 기대감을 높이고 있다.

첫 타석에서는 아쉬움이 남았다. 1회 2사 1, 2루 기회에서 삼진으로 물러났는데, 마이애미 포수가 자동투구판정시스템(ABS) 챌린지를 요청한 결과 볼 판정이 스트라이크로 번복되면서 기회를 살리지 못했다.

그러나 곧바로 반격했다. 3회 선두타자로 나선 이정후는 중전안타를 터뜨린 뒤 곧바로 2루 도루에 성공했다. 시즌 4번째 도루였다. 공격적인 주루 플레이로 득점권 찬스를 만들며 팀 공격의 활로를 열었다.

가장 인상적인 장면은 5회 나왔다.

2-2 동점 상황에서 마이애미 우완 강속구 투수 마이클 피터슨의 시속 157㎞ 직구를 잡아당겨 우측 펜스 하단을 때리는 대형 2루타를 생산했다. 타구 속도는 시속 167㎞, 비거리는 102ｍ를 기록했다. 장타 생산 능력까지 보여준 타구였다.

이정후는 이후 케이시 슈미트의 적시타 때 홈을 밟으며 팀의 3-2 역전을 이끌었다. 하지만 샌프란시스코는 경기 후반 마이애미에 재역전을 허용하며 3-4로 패했다. 최근 이어온 3연승도 함께 마감됐다.

비록 팀은 패했지만 이날 경기의 최대 수확은 이정후의 방망이였다. 시즌 내내 높은 타율을 유지하고 있는 그는 타격 선두 로페스를 꾸준히 압박하며 내셔널리그 타격왕 경쟁의 중심에 서 있다.

현재 페이스가 유지된다면 이정후는 한국인 메이저리거 최초의 내셔널리그 타격왕이라는 새로운 역사에 도전할 수 있는 위치에 올라 있다.

사진= AP TSNKOREA AI