TSN KOREA 박용준 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 G조가 마지막 3차전까지 한 치 앞을 내다볼 수 없는 혼전 양상으로 흘러가고 있다.

벨기에는 22일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 열린 이란과의 조별리그 G조 2차전에서 득점 없이 0-0으로 비겼다. 이로써 벨기에는 이집트전 1-1 무승부에 이어 2경기 연속 승리를 챙기지 못했고, 이란 역시 뉴질랜드전 2-2 무승부에 이어 승점 1을 추가하는 데 만족해야 했다.

경기 내용은 벨기에의 일방적인 공세에 가까웠다. 케빈 더브라위너를 중심으로 주도권을 장악한 벨기에는 높은 점유율과 다수의 슈팅을 기록하며 이란 골문을 두드렸다.

그러나 결정적인 순간마다 이란 수문장 알리레자 베이란반드가 몸을 날리며 선방쇼를 펼쳤다. 특히 후반 중반 막심 드 카위퍼의 결정적인 슈팅을 막아낸 장면은 이번 대회 최고의 선방 후보로 꼽힐 정도라는 평가를 받았다.

이란도 전반 한 차례 골망을 흔들었지만 비디오판독(VAR) 결과 메흐디 타레미의 득점이 오프사이드로 취소되며 아쉬움을 삼켰다. 이후 수비에 무게를 둔 이란은 벨기에의 공격을 효과적으로 차단하며 승점을 확보하는 데 집중했다.

승부의 흐름이 크게 바뀐 장면은 후반 21분이었다. 벨기에 수비수 네이선 응고이가 타레미의 단독 돌파를 저지하는 과정에서 퇴장을 당하면서 수적 열세에 몰렸다. 이란은 이후 수적 우위를 활용해 공세를 강화했지만 끝내 결승골을 만들지는 못했다.

경기 후 벨기에의 루디 가르시아 감독은 "기회를 충분히 만들었지만 마무리가 부족했다"며 아쉬움을 드러냈다. 반면 이란 선수단은 강호 벨기에를 상대로 승점을 따낸 데 의미를 부여했다.

이란은 이번 대회에서 여러 외부 변수와 이동 문제 속에서도 끈끈한 조직력을 보여주고 있다는 평가를 받고 있다.



이번 무승부로 G조는 마지막 경기 결과에 따라 순위가 크게 뒤바뀔 가능성이 커졌다.

벨기에는 뉴질랜드와, 이란은 이집트와 최종전을 치른다. 벨기에는 반드시 승리가 필요한 상황이며, 이란은 월드컵 역사상 처음으로 토너먼트 진출에 도전하게 된다.