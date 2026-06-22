TSN KOREA 김민제 기자 | 스페인 축구대표팀이 사우디아라비아를 대파하며 2026 북중미 월드컵 첫 승을 신고했다.

루이스 데 라 푸엔테 감독이 이끄는 스페인은 22일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 메르세데스-벤츠 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 H조 2차전에서 사우디아라비아를 4-0으로 완파했다.

개막전에서 카보베르데와 0-0으로 비기며 기대 이하의 경기력을 보였던 스페인은 이날 완전히 달라진 모습을 선보였다. 경기 초반부터 강한 압박과 빠른 전진 패스로 주도권을 잡았고, 전반에만 세 골을 몰아치며 승부를 사실상 결정지었다.

선제골은 '신성' 라민 야말의 발끝에서 나왔다. 전반 10분 미켈 오야르사발의 크로스를 받아 침착하게 마무리하며 이번 대회 스페인의 첫 득점을 기록했다.

이어 오야르사발이 전반 21분과 24분 연속 골을 터뜨리며 순식간에 3-0을 만들었다.

스페인은 후반에도 공세를 늦추지 않았다. 후반 4분 마르크 쿠쿠렐라의 슈팅이 사우디 수비수 하산 알탐박티를 맞고 골문 안으로 들어가며 자책골이 기록됐고, 스페인은 4-0까지 달아났다. 이후 주축 선수들을 교체하며 체력을 안배했지만 경기 주도권은 끝까지 놓치지 않았다.

특히 야말은 부상 우려 속에서도 선발 출전해 득점과 활발한 돌파를 선보이며 스페인 공격을 이끌었다. 오야르사발 역시 개막전 부진을 완전히 씻어내며 2골 1도움을 기록, 경기 최우수선수급 활약을 펼쳤다.

현지 언론들은 스페인이 카보베르데전과 비교해 훨씬 공격적이고 직선적인 축구를 구사했다고 평가했다.

데 라 푸엔테 감독도 경기 후 "더 수직적인 공격 전개와 적극적인 압박을 주문했고 선수들이 완벽하게 수행했다"고 만족감을 나타냈다.

승점 4점(1승1무)을 확보한 스페인은 H조 선두권 경쟁에 뛰어들며 16강 진출 가능성을 높였다.

반면 사우디아라비아는 1무1패에 머물며 남은 경기에서 반드시 승점 확보가 필요한 상황에 놓였다.

스페인은 조별리그 최종전에서 우루과이와 격돌한다.

사진= Getty Images