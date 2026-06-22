TSN KOREA 송은하 기자 | 한국 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 최종전이 열리는 멕시코 몬테레이에 입성하며 32강 진출을 향한 마지막 준비에 돌입했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 22일(한국시간) 몬테레이 시내 숙소에 도착해 본격적인 남아프리카공화국전 대비 일정에 들어갔다. 한국은 오는 25일 오전 10시 몬테레이 스타디움에서 남아공과 조별리그 A조 3차전을 치른다.

현지 매체는 대표팀 숙소 앞에 선수단 도착 약 2시간 전부터 현지 교민과 축구 팬들이 모여들기 시작했고, 시간이 지나면서 100여 명 규모의 환영 인파가 모였다고 전했다.

현지 전통 악단의 연주 속에 선수들은 비교적 차분한 표정으로 숙소에 들어섰다. 일부 선수들은 팬들을 향해 손을 흔들거나 고개를 숙이며 감사 인사를 전했다. 이어 홍명보 감독과 코칭스태프, 박항서 지원단장 등 대표팀 관계자들도 환영 인파의 응원을 받으며 숙소에 입성했다.

한국은 이번 대회 조별리그 1차전에서 체코를 2-1로 꺾었으나 2차전에서 개최국 멕시코에 0-1로 패하며 1승 1패, 승점 3으로 조 2위에 올라 있다. 현재 조 선두는 승점 6의 멕시코이며, 한국은 남아공전에서 무승부 이상만 기록해도 자력으로 32강 진출을 확정할 수 있다.

반면 남아공은 승점 1에 그치며 조 최하위에 머물러 있다. 현지 언론들은 남아공이 한국전을 사실상 결승전으로 인식하고 있으며, 마지막 희망을 살리기 위해 총력전을 준비하고 있다고 전했다. 남아공 대표팀은 이날도 파추카 베이스캠프에서 비공개 전술 훈련을 진행한 뒤 몬테레이로 이동할 예정이다.

이번 이동은 한국 대표팀이 월드컵 개막 이후 처음으로 개최 도시를 옮긴 사례다. 한국은 조별리그 1·2차전을 모두 과달라하라 스타디움에서 치렀고, 베이스캠프 역시 과달라하라에 마련해 안정적인 환경 속에서 대회를 준비해 왔다.

그러나 몬테레이는 과달라하라와 전혀 다른 기후 환경을 갖고 있다. 과달라하라가 해발 1,571ｍ의 고지대에 위치해 건조하고 일교차가 큰 날씨를 보였다면, 몬테레이는 해발 약 540ｍ로 상대적으로 낮고 최고기온이 35도 안팎까지 치솟는 고온다습한 기후가 특징이다.

실제로 과달라하라에서는 밤이 되면 외투가 필요할 정도로 기온이 떨어졌지만, 몬테레이는 늦은 밤까지도 높은 기온과 습도가 유지된다. 현지 매체들은 이번 조별리그 최종전의 가장 큰 변수가 남아공의 압박 축구보다 몬테레이의 무더위가 될 수 있다고 분석했다.

대표팀은 대회 전 미국 솔트레이크시티에서 고지대 적응 훈련을 실시하며 과달라하라 일정에 대비했다. 하지만 몬테레이에서는 고도보다 체력 소모가 큰 더위와 습도가 새로운 변수로 떠오른 상황이다.

홍명보 감독은 23일부터 비공개 훈련을 실시하며 기후 적응과 함께 남아공 공략을 위한 전술 완성에 집중할 계획이다.

한국 축구가 32강 진출을 확정하기 위해서는 남아공의 거센 도전뿐 아니라 몬테레이의 혹독한 기후까지 극복해야 하는 과제를 안게 됐다.