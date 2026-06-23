TSN KOREA 김민제 기자 | 한국 축구대표팀과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출권을 놓고 맞붙는 남아프리카공화국 대표팀이 결전지 멕시코 몬테레이에 입성했다.

휴고 브로스 감독이 이끄는 남아공 대표팀은 23일 한국시간 몬테레이의 한 호텔에 도착해 숙소에 짐을 풀었다. 남아공은 이날 오전까지 베이스캠프가 마련된 멕시코 파추카에서 훈련한 뒤 전세기를 이용해 몬테레이로 이동했다.

남아공 선수단은 삼엄한 경계 속에서 숙소로 들어갔다. 조직위원회가 준비한 음악과 공연도 이어졌지만 선수들은 별다른 반응 없이 차분하게 이동했다.

남아공은 25일 오전 10시(한국시간) 몬테레이 스타디움에서 한국과 조별리그 A조 최종전을 치른다.

남아공은 개최국 멕시코와의 1차전에서 0-2로 패했다. 이어 체코와의 2차전에서는 1-1로 비기며 첫 승점을 얻었지만 1무 1패, 승점 1로 조 최하위에 머물러 있다.

한국은 체코에 2-1로 역전승한 뒤 멕시코에 0-1로 패해 1승 1패, 승점 3으로 조 2위를 기록하고 있다. 멕시코는 2승으로 조 1위와 32강 진출을 확정했다. 한국과 남아공, 체코가 남은 진출권을 놓고 경쟁하는 구도다.

한국은 남아공과 비기기만 해도 승점 4를 확보해 32강 진출을 확정할 수 있다. 반면 남아공은 한국을 꺾어야 승점 4가 돼 토너먼트 진출 가능성을 살릴 수 있다. 패하거나 비기면 조별리그에서 탈락한다.

남아공은 반드시 승리가 필요한 만큼 초반부터 공격적인 경기 운영에 나설 가능성이 크다. 멕시코전에서는 평소보다 수비적인 전술을 사용하며 장점을 살리지 못했지만 체코전에서는 빠른 공격 전환과 강한 압박을 앞세워 경기력을 끌어올렸다.

다만 남아공은 중원 전력에 상당한 공백을 안고 한국전에 나선다. 핵심 미드필더 테보호 모코에나와 템바 즈와네가 징계로 결장한다. 두 선수는 남아공의 공수 연결과 경기 조율을 맡는 핵심 자원으로, 이들의 부재는 브로스 감독의 전술 운용에 적지 않은 부담이 될 전망이다.

브로스 감독은 한국의 조직력과 활동량을 경계했다. 그는 한국을 규율이 잘 잡히고 많은 활동량을 보이는 팀으로 평가하며 쉽지 않은 경기가 될 것이라고 내다봤다.

한국은 무승부만으로도 32강에 오를 수 있지만 경기 초반 실점할 경우 남아공의 수비 밀집과 역습에 고전할 수 있다. 반대로 선제골을 넣으면 반드시 이겨야 하는 남아공을 더욱 공격적으로 끌어낼 수 있어 경기 운영에서 유리한 위치를 점할 수 있다.





사진= Getty Images TSNKOREA AI

