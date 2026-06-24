TSN KOREA 김민제 기자 | 한국 축구대표팀이 멕시코 몬테레이에서 2천 명이 넘는 한국 팬들의 응원을 등에 업고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출에 도전한다.

홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 조별리그 A조 최종 3차전을 치른다.

한국은 체코와의 1차전 승리와 멕시코전 패배로 승점 3을 기록하고 있다. 남아공전에서 승리하거나 비기면 자력으로 32강 진출을 확정한다. 반면 승점 1에 머문 남아공은 조별리그 탈락을 피하기 위해 반드시 승리가 필요한 상황이다.

경기장에서는 대규모 붉은 응원전이 펼쳐질 전망이다. 대한축구협회에 따르면 대표팀 공식 서포터스 붉은악마 약 500명과 현지 교민 1천500여 명 등 2천 명 이상의 한국 팬이 경기장을 찾을 것으로 예상된다. 입장권 구매가 확인된 교민만 800명을 넘었으며 몬테레이 외에 멕시코시티 등 다른 지역의 교민들도 합류할 것으로 보인다.

몬테레이 광역도시권은 멕시코를 대표하는 산업·경제 중심지다. 기아와 현대모비스, LG전자, 포스코 등 한국 기업들이 대거 진출해 있어 현지에서는 ‘작은 한국’으로도 불린다. 인근 지역까지 포함하면 약 300개의 한국 기업이 자리 잡고 있으며 교민 규모도 5천여 명에 이른다.

대표팀은 조별리그 동안 상반된 응원 환경을 경험했다. 체코와의 1차전에서는 한국 팬과 멕시코 관중이 함께 ‘코레아’를 외치며 대표팀을 응원했다. 그러나 공동 개최국 멕시코와 맞붙은 2차전에서는 일방적인 홈 관중의 압박 속에서 경기를 치렀다.

남아공전은 다시 한국에 우호적인 분위기에서 진행될 가능성이 크다. 현지 교민과 원정 응원단이 경기장 한쪽을 붉게 물들이면서 선수들에게 심리적인 힘을 더할 것으로 기대된다.

홍명보 감독도 현지 응원 열기를 중요한 변수로 꼽았다. 홍 감독은 남아공전 공식 기자회견에서 “몬테레이에 한국 기업과 교민이 많이 있는 것을 알고 있다”며 “선수들이 조금 더 홈그라운드 같은 기분으로 경기를 치를 수 있을 것”이라고 말했다.

이어 “이런 응원은 대표팀에 큰 선물”이라며 “팬들의 힘을 잘 활용해 좋은 경기를 펼치겠다”고 강조했다.

홍 감독은 체코전에서 한국을 응원한 멕시코 팬들에게도 감사를 전했다. 그는 “한국과 멕시코의 관계가 좋은 것을 잘 알고 있다”며 “1차전에서 현지 팬들이 ‘코레아’를 외쳐준 장면도 기억하고 있다”고 밝혔다.

한국은 남아공을 상대로 무리한 승부보다 안정적인 경기 운영이 가능한 위치에 있다. 그러나 홍 감독은 선수들에게 방심을 경계하며 승리를 목표로 경기에 나서겠다는 뜻을 분명히 했다. 남아공 역시 사상 첫 월드컵 토너먼트 진출 가능성을 이어가기 위해 공격적으로 나설 전망이다.





사진= TSNKOREA AI

