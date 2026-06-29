TSN KOREA 송동섭 기자 | 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 여정은 결국 조별리그에서 막을 내렸다.

마지막까지 이어졌던 와일드카드 진출 희망도 다른 조 경기 결과와 함께 사라지면서 태극전사들은 32강 진출에 실패했다.

한국 대표팀은 28일(한국시간) 멕시코 사포판 베이스캠프 숙소에서 K조 최종전인 콩고민주공화국과 우즈베키스탄의 경기를 함께 지켜봤다.

조별리그 A조를 1승 2패(승점 3)로 마친 한국은 12개 조 3위 팀 가운데 상위 8개국에게 주어지는 와일드카드 진출권을 노렸지만, 마지막 경우의 수를 넘지 못했다.

한국은 앞서 남아프리카공화국과 조별리그 최종전에서 비기기만 해도 32강 진출 가능성이 높았지만 0-1로 패하며 A조 3위로 내려앉았다. 자력 진출이 무산된 대표팀은 남은 조별리그 경기 결과를 기다리는 처지가 됐고, 선수단은 숙소 식당과 객실에서 운명의 경기를 초조하게 지켜봤다.

대표팀이 기대를 걸었던 경기는 K조 콩고민주공화국과 우즈베키스탄의 맞대결이었다. 한국이 생존하기 위해서는 조 3위였던 콩고민주공화국이 승리를 거두지 못해야 했다. 우즈베키스탄이 승리하더라도 골득실에서 크게 뒤져 있어 한국을 추월하기는 쉽지 않은 상황이었다.

하지만 경기는 한국의 바람과 반대로 흘렀다. 전반 선제골을 내주며 끌려가던 콩고민주공화국은 후반 요안 위사의 페널티킥 동점골을 시작으로 피스톤 마옐레의 역전골, 위사의 쐐기골까지 터지며 3-1 역전승을 완성했다.

이 승리로 콩고민주공화국은 승점 4를 확보하며 사상 처음으로 월드컵 토너먼트 진출에 성공했고, 한국은 와일드카드 경쟁에서 밀려 탈락이 확정됐다.

숙소에서 경기를 지켜보던 선수들은 콩고민주공화국의 역전골과 추가골이 이어지자 침묵 속에 결과를 받아들인 것으로 전해졌다.

이번 대회는 참가국이 48개국으로 확대되면서 조 3위에도 32강 진출 기회가 주어졌지만, 한국은 이를 살리지 못했다.

체코와의 조별리그 첫 경기에서 2-1 역전승을 거두며 기대를 높였으나 멕시코와 남아프리카공화국에 연이어 0-1로 패하면서 스스로 벼랑 끝에 몰렸다. 결국 최종적으로 조 3위 팀 순위에서도 10위에 머물며 토너먼트 진출권을 놓쳤다.

홍명보호는 2022 카타르 월드컵 16강의 기세를 이어가지 못한 채 조별리그에서 대회를 마감했다. 이번 탈락은 경기력과 전술 운영, 득점력 부족 등 여러 과제를 남겼으며, 한국 축구는 2030 월드컵을 향한 새로운 재정비에 들어가게 됐다.

사진= Getty Images TSNKOREA AI