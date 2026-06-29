



TSN KOREA 김민제 기자 | 디펜딩 챔피언 아르헨티나가 로테이션을 가동하고도 요르단을 완파하며 조별리그를 3전 전승으로 마무리했다. 후반 교체 투입된 리오넬 메시는 또 하나의 월드컵 역사를 새로 쓰며 우승 후보다운 저력을 과시했다.

리오넬 스칼로니 감독이 이끄는 아르헨티나는 28일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 J조 최종 3차전에서 요르단을 3-1로 꺾었다.

이미 32강 진출을 확정한 아르헨티나는 승점 9(3승)를 기록하며 J조 1위로 토너먼트에 올랐고, 32강에서는 카보베르데와 맞붙는다. 반면 월드컵 본선 첫 도전에 나선 요르단은 3전 전패로 대회를 마감했다.

스칼로니 감독은 체력 안배를 위해 과감한 로테이션을 선택했다. 직전 오스트리아전 선발 가운데 에밀리아노 마르티네스와 라우타로 마르티네스만 선발로 내세우고 나머지 9명을 교체했다. 주장 메시 역시 벤치에서 경기를 시작하며 토너먼트를 대비한 컨디션 관리에 집중했다.

하지만 아르헨티나의 경기력은 흔들리지 않았다. 전반 19분 지오바니 로셀소가 절묘한 프리킥으로 선제골을 터뜨렸고, 전반 31분에는 라우타로 마르티네스가 페널티킥을 성공시키며 2-0으로 달아났다. 볼 점유율과 패스 성공률에서 요르단을 압도하며 경기 주도권을 완전히 장악했다.

요르단도 쉽게 무너지지는 않았다. 후반 10분 무사 알타마리가 만회골을 터뜨리며 추격의 불씨를 살렸다. 그러나 후반 중반 교체 출전한 메시가 다시 분위기를 가져왔다.

후반 35분 페널티박스 정면에서 얻은 프리킥을 메시가 특유의 왼발 감아차기로 골문 구석에 꽂아 넣으며 승부에 쐐기를 박았다. 이 골은 메시의 이번 대회 6호골이자 월드컵 통산 19번째 득점이다. 동시에 월드컵 7경기 연속 득점이라는 새로운 기록도 작성했다.

아르헨티나는 선발 9명을 교체하고도 경기력이 전혀 흔들리지 않았다. 백업 선수들까지 높은 경쟁력을 보여주면서 스쿼드 전체의 깊이를 입증했고, 토너먼트를 앞둔 체력 관리까지 성공적으로 마쳤다는 평가다.

아르헨티나는 조별리그 3경기에서 모두 승리하며 우승 후보다운 면모를 과시했다. 공격과 수비의 균형, 풍부한 선수층, 그리고 여전히 결정적인 순간 해결사 역할을 해내는 메시의 존재감까지 확인하면서 대회 2연패를 향한 기대감을 더욱 높였다.

사진= Getty Images TSNKOREA AI