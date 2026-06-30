TSN KOREA 박용준 기자 | 2026 FIFA 북중미 월드컵 우승 후보로 평가받던 독일이 파라과이에 덜미를 잡히며 조기 탈락하는 최대 이변이 발생했다.

독일은 30일(한국시간) 미국 매사추세츠주 보스턴에서 열린 월드컵 32강전에서 파라과이와 연장전까지 1-1로 승부를 가리지 못한 뒤 승부차기에서 3-4로 패했다.

이로써 파라과이는 극적인 16강 진출에 성공했고, 독일은 예상보다 이른 시점에 대회를 마감했다.

경기 초반 분위기는 독일이 주도했지만 선제골은 파라과이 몫이었다.

전반 42분 훌리오 엔시소가 강력한 헤더로 골망을 흔들며 독일을 흔들었다. 독일은 후반 시작과 함께 반격에 나섰고, 카이 하베르츠가 플로리안 비르츠의 크로스를 머리로 연결해 승부를 원점으로 돌렸다.

이후 독일은 높은 점유율과 공격적인 운영으로 파라과이를 거세게 압박했다.

연장전에서는 요나탄 타의 헤더가 골망을 흔들며 승리를 눈앞에 두는 듯했지만, 비디오판독(VAR) 결과 공격 과정에서 골키퍼 방해가 인정되면서 득점이 취소됐다. 이 판정은 독일 선수단과 현지 축구계에서도 논란이 이어졌다.

승부차기에서는 파라과이 골키퍼 올란도 길이 결정적인 선방을 연달아 기록하며 영웅으로 떠올랐다. 독일은 하베르츠와 요나탄 타 등의 킥이 실축으로 이어졌고, 마지막 키커 호세 카날레가 침착하게 성공시키며 파라과이의 승리를 확정했다.

파라과이는 조별리그를 어렵게 통과한 뒤 강력한 우승 후보 독일까지 꺾으며 이번 대회 최고의 다크호스로 떠올랐다. 수비 조직력과 집중력을 앞세운 실리 축구가 독일의 화려한 공격진을 효과적으로 봉쇄했고, 끝까지 흔들리지 않는 경기 운영이 승리로 이어졌다.

반면 독일은 경기 내내 압도적인 점유율과 많은 패스를 기록했음에도 결정력 부족과 승부차기 실축이 발목을 잡았다. 연장전 득점 취소까지 겹치면서 충격적인 탈락을 받아들여야 했다. 향후 율리안 나겔스만 체제에 대한 평가와 재정비 논의도 본격화될 것으로 전망된다.

파라과이는 16강에서 프랑스와 스웨덴 경기 승자와 맞대결을 펼친다.

사진= Imagn Images