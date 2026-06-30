TSN KOREA 송동섭 기자 | 일본 축구가 또 한 번 월드컵 토너먼트의 높은 벽을 넘지 못했다.

일본은 30일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 브라질에 1-2로 역전패했다. 후반 추가시간까지 이어진 치열한 승부 끝에 가브리에우 마르티넬리의 극장 결승골이 터지면서 브라질이 가까스로 16강행 티켓을 거머쥐었다.

일본은 경기 초반부터 강한 압박과 빠른 역습으로 브라질을 흔들었다. 전반 29분 브라질 수비 실수를 놓치지 않은 사노 가이슈가 선제골을 터뜨리며 세계 최강 브라질을 궁지로 몰아넣었다. 일본은 조직적인 수비와 빠른 전환 플레이를 앞세워 전반을 1-0으로 마쳤고, 브라질은 유효한 공격 전개를 좀처럼 만들지 못했다.

그러나 브라질은 후반 들어 카를로 안첼로티 감독의 전술 변화와 함께 흐름을 되찾았다. 후반 56분 카세미루가 가브리에우 마갈량이스의 크로스를 헤더로 연결해 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 비니시우스 주니오르가 골대를 맞히는 등 브라질의 공세가 이어졌고, 일본은 골키퍼의 선방과 집중력 있는 수비로 버텨냈다.

연장전이 가까워지던 후반 추가시간 5분, 승부는 끝내 브라질 쪽으로 기울었다. 브루누 기마랑이스의 침투 패스를 받은 교체 투입된 마르티넬리가 침착하게 마무리하며 2-1 역전 결승골을 터뜨렸다. 이 골은 월드컵 토너먼트 역사에서도 손꼽히는 극적인 결승골 가운데 하나로 기록됐다.

브라질은 이 승리로 1990년 이탈리아 월드컵 이후 이어온 토너먼트 첫 경기 통과 기록을 계속 이어갔다. 또한 통산 여섯 번째 월드컵 우승을 향한 도전도 계속하게 됐다. 브라질은 16강에서 노르웨이와 코트디부아르 경기 승자와 맞붙는다.

반면 일본은 또다시 월드컵 토너먼트 첫 승 문턱에서 좌절했다. 일본은 이번 대회 조별리그에서 안정적인 경기력을 선보이며 기대를 모았지만, 세계 최강 브라질을 상대로 승리를 눈앞에 두고도 마지막 고비를 넘지 못했다. 일본은 역대 월드컵 토너먼트에서 다섯 번째 탈락을 기록하며 첫 토너먼트 승리를 다음 대회로 미루게 됐다.

경기 후 모리야스 하지메 감독은 "세계 정상급 팀과의 격차는 분명 존재하지만 이번 경기를 통해 그 차이를 상당 부분 좁혔다고 생각한다"며 "선수들은 부상 공백 속에서도 끝까지 훌륭하게 싸웠고, 이번 경험이 일본 축구의 성장으로 이어질 것"이라고 말했다.



◈ 경기 기록

항목 브라질 일본 최종 스코어 2 1 전반 0 1 후반 2 0 득점 카세미루(56'), 마르티넬리(90+5') 사노 가이슈(29') 결과 16강 진출 32강 탈락

사진= Imagn Images