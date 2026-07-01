TSN KOREA 김민제 기자 | 엘링 홀란을 앞세운 노르웨이가 극적인 승리를 거두며 28년 만에 밟은 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 본선에서 16강 진출에 성공했다.

노르웨이는 1일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 코트디부아르를 2-1로 꺾고 토너먼트 첫 관문을 통과했다.

1998년 프랑스 월드컵 이후 처음 본선 무대를 밟은 노르웨이는 당시 기록했던 16강 성적과 어깨를 나란히 하며 새로운 도전에 나서게 됐다. 조별리그에서는 이라크와 세네갈을 차례로 제압하고 프랑스에만 패해 I조 2위(2승 1패)로 32강에 진출한 뒤 상승세를 이어갔다.

노르웨이는 오는 6일 16강에서 일본을 2-1로 꺾고 올라온 브라질과 8강 진출을 놓고 맞붙는다. 홀란과 브라질 공격진의 맞대결이 이번 대회 최대 빅매치 가운데 하나로 주목받고 있다.

경기 초반부터 주도권을 잡은 노르웨이는 전반 39분 선제골을 터뜨렸다. 마르틴 외데고르의 침투 패스를 받은 안토니오 누사가 절묘한 바디 페인팅으로 수비를 따돌린 뒤 페널티박스 왼쪽에서 오른발 슈팅으로 골망을 흔들며 균형을 깼다.

반격에 나선 코트디부아르는 후반 교체 투입된 아마드 디알로가 분위기를 바꿨다. 디알로는 후반 29분 오른쪽 측면에서 개인 돌파로 수비진을 무너뜨린 뒤 왼발 슈팅으로 동점골을 성공시키며 승부를 원점으로 돌렸다.

승부를 결정지은 것은 역시 홀란이었다.

후반 41분 오스카르 보브의 전진 패스를 받은 파트리크 베르그가 문전으로 컷백을 연결했고, 쇄도하던 홀란이 침착하게 마무리하며 결승골을 터뜨렸다. 상대 수비보다 한발 먼저 움직인 홀란의 골 결정력이 빛난 순간이었다.

이번 득점으로 홀란은 대회 5호골을 기록하며 득점왕 경쟁을 이어갔다.

조별리그 이라크전에서 멀티골, 세네갈전에서도 두 골을 터뜨린 홀란은 프랑스와의 조별리그 최종전에 휴식을 취한 뒤 토너먼트 첫 경기에서 다시 골맛을 보며 절정의 골 감각을 과시했다. 이번 대회 자신이 출전한 3경기 모두 득점에 성공하는 꾸준한 결정력을 이어가고 있다.

반면 코트디부아르는 12년 만의 월드컵 복귀 무대에서 조별리그를 통과하는 성과를 거뒀지만, 첫 토너먼트 경기에서 노르웨이에 발목을 잡히며 16강 진출에는 실패했다. 2006년과 2010년, 2014년 대회에서는 모두 조별리그에서 탈락했던 코트디부아르는 이번 대회에서 한 단계 도약했지만 더 이상의 이변을 만들지는 못했다.

노르웨이는 공격의 중심인 홀란과 중원의 외데고르를 앞세워 28년 만의 월드컵 8강 진출에 도전한다. 브라질과의 16강전은 노르웨이 축구 역사상 또 하나의 분수령이 될 전망이다.





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