





TSN KOREA 박용준 기자 | 2026 FIFA 북중미 월드컵이 32강 토너먼트에 돌입했다. 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 12개 조 1·2위 24개 팀과 조 3위 중 상위 8개 팀이 32강에 합류하는 방식으로 진행된다.

32강은 현지 시간 6월 28일부터 7월 3일까지 이어지며, 이후 16강, 8강, 준결승, 3·4위전, 결승 순으로 우승팀을 가린다. 결승은 7월 19일 예정이다.

구분 내용 대회 방식 48개국 참가 32강 진출 조 1·2위 24개 팀+조 3위 상위 8개 팀 32강 일정 6월 28일~7월 3일 결승 7월 19일 예정



◈ 월드컵 32강 대진표



이번 북중미 월드컵은 확대 개편으로 토너먼트 진입 장벽이 낮아진 대신 단판 승부 변수는 더 커졌다.

조별리그를 통과한 팀들은 32강부터 체력, 이동 거리, 전술 대응력이 동시에 시험대에 오른다.





◈ 월드컵 32강 일정 (현재 기준)



날짜 경기번호 매치업(결과) 6월 28일 일요일 73 캐나다 1-0 남아프리카공화국 6월 29일 월요일 74 파라과이 1 (승부차기 4-3) 독일 1 75 모로코 1 (승부차기 3-2) 네덜란드 1 76 브라질 2-1 일본 6월 30일 화요일 77 프랑스 3-0 스웨덴 78 노르웨이 2-1 코트디부아르 79 멕시코 vs 에콰도르 7월 1일 수요일 80 잉글랜드 vs 콩고민주공화국 81 미국 vs 보스니아헤르체고비나 82 벨기에 vs 세네갈 7월 2일 목요일 83 포르투갈 vs 크로아티아 84 스페인 vs 오스트리아 85 스위스 vs 알제리 7월 3일 금요일 86 아르헨티나 vs 카보베르데 87 콜롬비아 vs 가나 88 호주 vs 이집트

브라질, 프랑스, 아르헨티나 등 전통 강호는 우승 경쟁을 이어가고, 캐나다·모로코·파라과이 등은 이변의 흐름을 만들었다. 이번 32강 대진은 확대 월드컵의 경쟁 구도가 이전보다 훨씬 넓어졌다.

