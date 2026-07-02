TSN KOREA 장우혁 기자 |LG 트윈스 외국인 거포 오스틴 딘이 홈런 두 방을 몰아치며 홈런왕 경쟁의 선두 자리를 되찾았다.

오스틴은 1일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움 히어로즈와 원정경기에서 4타수 2안타(2홈런) 4타점 2득점의 맹활약을 펼치며 LG의 10-4 승리를 이끌었다.

이날 시즌 25호와 26호 홈런을 연달아 터뜨린 오스틴은 25홈런의 KIA 타이거즈 김도영을 한 개 차로 따돌리고 홈런 부문 단독 선두로 올라섰다. 타점도 79개로 늘리며 한화 이글스 강백호와 함께 리그 공동 1위에 이름을 올렸다.

최근 KBO리그 최고의 타격감을 이어가고 있는 오스틴은 결정적인 순간마다 해결사 역할을 해냈다. 특히 경기 중반과 막판 터진 두 차례의 대형 아치는 치열했던 승부의 흐름을 완전히 LG 쪽으로 가져왔다.

선취점은 LG의 몫이었다.

2회초 문성주가 키움 선발을 상대로 우월 투런 홈런을 터뜨리며 기선을 제압했다. 문성주의 홈런은 지난해 9월 4일 이후 약 300일 만에 나온 시즌 첫 대포였다.

하지만 키움도 쉽게 물러서지 않았다. 2-2 동점을 만든 뒤 LG 오스틴의 5회 우월 투런포에도 5회와 6회 각각 한 점씩을 추가하며 다시 4-4 균형을 맞췄다.

팽팽하던 승부는 8회초 LG 타선이 집중력을 발휘하며 갈렸다.

1사 1, 2루에서 대타 천성호가 좌중간을 가르는 적시 2루타를 터뜨려 결승타를 만들었고, 이어 박동원이 주자 두 명을 모두 불러들이는 2타점 2루타를 작렬시키며 순식간에 8-4까지 점수 차를 벌렸다.

승부에 쐐기를 박은 선수는 역시 오스틴이었다.

9회초 선두타자로 나선 오스틴은 가운데 담장을 넘기는 시즌 26호 투런 홈런을 폭발시키며 사실상 승부를 마무리했다. 타구가 배트를 떠나는 순간 홈런을 직감할 수 있을 만큼 압도적인 비거리의 타구였다.

LG는 장단 13안타를 몰아치는 집중력을 앞세워 키움 마운드를 무너뜨렸고, 시즌 49승째를 수확하며 리그에서 가장 먼저 50승 고지 달성을 눈앞에 뒀다.

반면 키움은 경기 중반까지 끈질기게 맞섰지만 불펜이 8회 대거 무너지면서 상승세를 이어가지 못했다. 특히 경기 후반 집중력에서 LG와 뚜렷한 차이를 드러내며 홈에서 아쉬운 역전패를 떠안았다.

올 시즌 KBO리그 홈런왕 경쟁은 오스틴과 김도영의 양강 구도가 더욱 치열해지는 양상이다. 오스틴이 다시 단독 선두를 탈환했지만 두 선수의 격차는 단 한 개에 불과해 남은 시즌에도 순위 변동이 계속될 가능성이 높다.

여기에 타점 부문에서도 공동 선두에 오른 오스틴은 외국인 타자 최초 MVP 도전에도 한층 탄력을 받게 됐다.

사진= TSNKOREA AI

