TSN KOREA 송동섭 기자 | 포르투갈이 크리스티아누 호날두의 동점골과 곤살루 하무스의 극적인 결승골을 앞세워 크로아티아를 꺾고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강에 진출했다.

포르투갈은 3일(한국시간) 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 월드컵 32강전에서 크로아티아에 2-1 역전승을 거뒀다. 이로써 포르투갈은 16강에서 스페인과 맞대결을 펼치며 우승 도전을 이어가게 됐다.

양 팀은 전반 내내 치열한 공방을 벌였지만 득점 없이 마쳤다. 포르투갈은 브루누 페르난데스와 하파엘 레앙을 중심으로 공격을 주도했으나 크로아티아 골키퍼 도미니크 리바코비치의 선방에 막혀 선제골을 넣지 못했다.

균형은 후반 8분 깨졌다. 크로아티아는 이반 페리시치가 왼발 슈팅으로 골망을 흔들며 먼저 앞서 나갔다. 하지만 포르투갈은 흔들리지 않았다.

후반 21분 비디오판독(VAR) 끝에 얻어낸 페널티킥을 호날두가 침착하게 성공시키며 승부를 원점으로 돌렸다. 41세의 호날두는 이 골로 자신의 월드컵 토너먼트 첫 득점을 기록하는 동시에 월드컵 토너먼트 최고령 득점자로 이름을 올렸다.

승부는 경기 막판 갈렸다. 후반 추가시간 4분 하파엘 레앙의 정확한 크로스를 교체 투입된 곤살루 하무스가 헤더로 연결해 결승골을 터뜨렸다. 크로아티아는 종료 직전 동점골을 넣는 듯했지만 VAR 판독 결과 오프사이드가 선언되면서 끝내 고개를 숙였다.

이번 경기에서는 무려 네 차례의 골이 VAR로 취소될 만큼 판정이 승부의 핵심 변수로 작용했다.

포르투갈은 경기 후 최근 세상을 떠난 동료 디오구 조타를 추모하는 세리머니를 펼쳤다. 호날두는 조타의 등번호가 새겨진 유니폼을 들어 올리며 헌사를 보냈고, 선수단 역시 승리를 고인에게 바쳤다.

반면 크로아티아는 또 한 번 월드컵에서 강한 경쟁력을 보여줬지만 마지막 고비를 넘지 못했다.

주장 루카 모드리치(40)는 사실상 자신의 마지막 월드컵 무대를 마무리한 것으로 평가받고 있다. 즐라트코 달리치 감독은 경기 후 VAR 판정에 아쉬움을 나타냈지만 패배의 책임은 선수단 전체에 있다고 인정했다.

포르투갈은 이번 승리로 대회 우승 후보인 스페인과 8강 진출을 놓고 맞붙는다. 유럽 축구를 대표하는 두 강호의 '이베리아 더비'가 성사되면서 이번 월드컵 최대 빅매치 가운데 하나로 관심을 모으고 있다.





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