TSN KOREA 김민제 기자 | 대한축구협회를 13년 넘게 이끌어온 정몽규 회장이 결국 지휘봉을 내려놓았다. 2013년 제52대 회장으로 취임해 4선까지 성공했던 정 회장은 최근 협회를 둘러싼 각종 논란에 대한 책임을 지고 사퇴를 결정하면서 한국 축구 행정에도 큰 변화가 예고됐다.

대한축구협회는 6일 정 회장이 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 마지막 임원회의를 주재한 뒤 공식 사임서를 제출했다고 밝혔다.

당초 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 종료 이후 물러날 계획이었지만, 협회 정상화와 조직 안정화를 위해 사퇴 시점을 앞당긴 것으로 알려졌다.

정 회장은 사퇴문을 통해 "대한민국 축구의 발전과 영광만을 바라보며 달려왔지만 때로는 깊은 실망을 안겨드리기도 했다"며 "모든 영광은 선수와 팬들의 몫이며 부족함과 과오는 모두 제 책임"이라고 밝혔다. 이어 "이제는 한 명의 축구 팬으로 돌아가 대한민국 축구를 응원하겠다"며 한국 축구의 재도약을 기원했다.

정 회장은 재임 기간 천안 코리아풋볼파크 건립 추진과 국내 디비전 시스템 확대, 협회 재정 안정화, 스폰서 및 중계권 장기 계약 체결, 대한민국의 월드컵 본선 연속 진출 기반 마련 등 한국 축구 인프라 강화에 기여했다는 평가를 받는다.

반면 국가대표팀 감독 선임 과정에서 불거진 절차 논란과 승부조작 관련 축구인 사면 추진, 협회 운영의 불투명성 논란 등은 임기 내내 거센 비판을 불러왔다. 특히 문화체육관광부 특정감사 이후 협회 주요 임원들에 대한 중징계 요구가 이어지면서 정 회장을 향한 사퇴 압박도 더욱 커졌다.

정 회장의 사임으로 대한축구협회는 즉시 회장 직무대행 체제로 전환됐다. 협회 정관에 따라 부회장 가운데 1명이 대한체육회 인준을 받아 회장 권한을 대행하게 된다.

정 회장의 임기는 2029년까지였지만 잔여 임기가 1년 이상 남아 있는 만큼 대한축구협회는 정관에 따라 60일 이내 차기 회장 선거를 실시해야 한다. 협회는 직무대행 체제 아래 차기 회장 선출과 조직 정상화를 위한 절차를 차질 없이 추진한다는 방침이다.

이번 사퇴는 단순한 지도부 교체를 넘어 한국 축구 행정 전반의 쇄신 여부를 가늠할 분기점으로 평가된다. 차기 집행부가 공정성과 투명성을 강화하고 대표팀 운영 체계와 협회 거버넌스를 어떻게 재정비할지가 향후 한국 축구의 경쟁력을 좌우할 핵심 과제로 떠오르고 있다.