TSN KOREA 박용준 기자 | 엘링 홀란을 앞세운 노르웨이가 '삼바 군단' 브라질을 꺾고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 8강에 진출했다.

1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 월드컵 본선에 복귀한 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강 무대를 밟으며 새로운 역사를 썼다.

노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 대회 16강전에서 홀란의 멀티골을 앞세워 브라질을 2-1로 제압했다.

이로써 노르웨이는 1998년 조별리그 승리에 이어 월드컵에서 브라질을 상대로 2전 전승이라는 진기록도 함께 작성했다.

경기 초반부터 노르웨이는 강한 압박과 빠른 패스로 브라질을 흔들었다.

전반 3분 파트리크 베르그의 선제골은 오프사이드로 취소됐지만 경기 주도권은 노르웨이가 잡았다.

브라질은 전반 14분 크리스토페르 아예르의 반칙으로 페널티킥을 얻었지만 브루누 기마랑이스의 슈팅을 골키퍼 외르얀 뉠란이 완벽하게 막아내며 흐름을 내주지 않았다.

브라질은 비니시우스 주니오르와 가브리에우 마르치넬리, 브루누 기마랑이스를 앞세워 공세를 이어갔지만 뉠란의 연이은 선방에 번번이 막혔다. 카를로 안첼로티 감독은 후반 네이마르를 투입하며 승부수를 던졌지만 좀처럼 골문을 열지 못했다.

균형을 깬 선수는 역시 홀란이었다.

후반 34분 안드레아스 셸데루프의 크로스를 정확한 헤더로 연결해 선제골을 터뜨린 홀란은 후반 45분 셸데루프의 패스를 받아 강력한 왼발 슈팅으로 추가골까지 성공시키며 승부를 결정지었다.

브라질은 후반 추가시간 레오 외스티고르의 반칙으로 얻은 페널티킥을 네이마르가 성공시키며 한 골을 만회했지만 끝내 승부를 뒤집지는 못했다.

브라질은 월드컵 통산 최다 우승국(5회)의 자존심을 지키지 못한 채 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 충격을 안았다.

이날 멀티골을 기록한 홀란은 이번 대회 7호 골을 기록하며 리오넬 메시, 킬리안 음바페와 함께 득점 공동 선두에 올랐다.

또한 골키퍼 뉠란은 페널티킥 선방을 포함해 수차례 결정적인 슈팅을 막아내며 노르웨이의 역사적인 승리를 이끈 숨은 주역으로 활약했다.

노르웨이는 8강에서 잉글랜드와 맞대결을 펼친다. 홀란과 마르틴 외데고르가 이끄는 노르웨이가 또 하나의 이변을 이어갈지, 해리 케인과 주드 벨링엄을 앞세운 잉글랜드가 우승 후보의 저력을 보여줄지 전 세계 축구팬들의 관심이 집중되고 있다.

사진= TSNKOREA AI