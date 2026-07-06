



TSN KOREA 박용준 기자 | 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락으로 사퇴한 홍명보 전 축구대표팀 감독을 둘러싼 논란은 경기력보다 이후 보여준 대응 과정에서 더욱 커지고 있다.

최근 1주일 동안의 행보를 살펴보면, 국민과 적극적으로 소통하기보다 논란을 키우는 선택이 반복됐다는 평가가 적지 않다. 동시에 감독 개인을 넘어 대한축구협회의 위기관리 능력과 리더십 부재까지 도마 위에 올랐다.



[ 홍명보 - 1주일 간의 행보 ]



6월 29일

대표팀 감독직 사퇴를 기자회견에서 발표했다.

그러나 충분한 해명이나 전술 실패, 선수 기용, 협회와의 관계 등에 대한 구체적인 설명은 없었다.

결국 월드컵 실패의 원인에 대한 국민적 궁금증은 그대로 남았다.

6월 30일

홍명보 감독은 대표팀 선수들과 귀국했다.

선수들이 먼저 전면에 나서는 모습이 연출됐고 감독은 뒤편에서 입국장을 빠져나왔다. 홍명보 감독은 귀국 과정에서 공식 사과는 했지만 추가적인 설명은 거의 하지 않았다.

이후 "지도자가 가장 먼저 국민 앞에 섰어야 했다"는 비판으로 이어졌으며, "감독과 협회가 선수보다 앞에서 책임지는 모습을 보여야 했다"고 지적했다.

7월 2일

홍 전 감독은 미국 로스앤젤레스(LA)로 출국했다.

대표팀 귀국 이후 불과 이틀 만이었다.

공항에서는 일반 출입구 대신 별도 동선을 이용한 것으로 알려지면서 "책임을 회피하는 것 아니냐"는 여론이 형성됐다.

귀국 시점을 묻는 취재진 질문에 "언제가 될지 모른다"고 밝혔다.

이 한마디는 이후 여러 해석을 낳으며 논란을 더욱 키웠다.

7월 3~5일

미국 출국 배경을 둘러싸고 다양한 해석이 이어졌다.

국회 청문회 및 수사망을 피하기 위한 것이 아니겠느냐는 여론이 많았다.



한편, 대표팀 수석주치의는 "가족을 만나러 간 것이며 도피가 아니다"라고 SNS를 통해 공개적으로 밝혔다.

7월 5~6일

홍명보 감독 선임 과정을 둘러싼 경찰 수사와 국회 청문회 논의가 다시 주목받기 시작했다.

국가수사본부는 감독 선임 의혹에 대해 신속히 결론을 내겠다고 밝혔다.

이에 따라 논란의 중심이 월드컵 성적에서 감독 선임 과정과 축구협회 운영 문제로 확대되는 양상을 보이고 있다.

[ 논란 쟁점 ]



홍명보 전 감독을 둘러싼 가장 큰 문제는 경기 결과 자체보다 '실패 이후 보여준 리더십과 위기관리 방식'이었다고 볼 수 있다.



첫째는 '책임지는 리더십'의 부재다.

대표팀 감독은 성적뿐 아니라 실패 이후의 태도까지 평가받는다. 하지만 홍 전 감독은 국민에게 직접 설명하는 자리를 충분히 마련하지 않았고, 실패 원인에 대한 구체적인 분석도 제시하지 않았다. 결과적으로 "왜 실패했는가"보다 "왜 설명하지 않는가"가 더 큰 논란이 됐다.

둘째는 위기관리 실패다.

귀국 직후 미국 출국 자체가 문제가 아니라 시점과 방식이 논란을 키웠다. 지도자의 행동은 상징성이 크다. 특히 월드컵 참패 직후 국민 감정이 악화된 상황에서 출국은 책임 회피 이미지로 연결됐다.

셋째는 국민 정서와의 괴리다.

최근 여러 전문가들은 "국민은 성적보다 진정성을 원했다"고 평가한다.

눈물이나 감정 표현 자체보다 국민 앞에서 충분히 설명하고 책임지는 모습이 부족했다는 지적이 반복되고 있다.

넷째는 소통의 공백이다.

사퇴 이후 홍 전 감독은 자신의 입장을 적극적으로 설명하지 않았다.

결국 빈 공간을 각종 추측과 해석이 메우면서 미국행 논란, 청문회 회피 의혹 등이 연쇄적으로 확산됐다.

다섯째는 개인 문제가 아닌 시스템 문제로 번졌다는 점이다.

현재 논란은 홍명보 개인에 머물지 않는다.

감독 선임 과정의 절차적 정당성, 대한축구협회의 의사결정 구조, 책임 소재 등이 함께 도마 위에 오르면서 경찰 수사와 국회 청문회 논의까지 이어지고 있다.

국민은 월드컵 탈락이라는 결과보다 지도자가 어떤 자세로 책임을 지는지를 주목했다.

그러나 귀국, 사퇴, 미국 출국, 침묵으로 이어진 일련의 과정은 책임지는 지도자의 모습보다는 설명이 부족한 리더십으로 비춰졌고, 이는 감독 개인에 대한 비판을 넘어 대한축구협회 전체의 신뢰 문제로 확산되는 계기가 됐다.

향후 국회 청문회와 감독 선임 관련 수사 결과가 발표될 경우 이번 논란은 다시 한 번 한국 축구 행정 전반에 대한 평가로 이어질 가능성이 크다.