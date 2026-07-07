TSN KOREA 김민제 기자 | 벨기에가 막강한 공격력을 앞세워 개최국 미국을 완파하고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 8강에 올랐다.

벨기에는 7일(한국시간) 미국 시애틀 스타디움에서 열린 월드컵 16강전에서 미국을 4-1로 제압했다. 경기 초반부터 주도권을 잡은 벨기에는 샤를 더케텔라러의 멀티골과 한스 바나컨, 로멜루 루카쿠의 연속 득점에 힘입어 여유 있게 승리를 챙겼다.

경기의 균형은 전반 9분 깨졌다. 더케텔라러가 페널티지역 안에서 침착하게 마무리하며 선제골을 터뜨렸고, 미국은 전반 31분 말리크 틸먼이 동점골을 넣으며 승부를 원점으로 돌렸다.

그러나 벨기에는 흔들리지 않았다. 불과 2분 뒤 더케텔라러가 다시 골망을 흔들며 2-1로 앞서 나갔고, 전반을 리드한 채 마무리했다.

후반 들어 벨기에의 공세는 더욱 거셌다. 후반 12분 한스 바나컨이 추가골을 성공시키며 점수 차를 벌렸고, 후반 추가시간에는 교체 투입된 로멜루 루카쿠가 쐐기골을 터뜨려 승부에 마침표를 찍었다.

미국은 홈 팬들의 응원을 등에 업고 반격에 나섰지만 벨기에의 탄탄한 수비를 끝내 뚫지 못했다. 공격에서는 틸먼의 득점 외에는 결정적인 기회를 살리지 못했고, 수비에서는 더케텔라러를 중심으로 한 벨기에의 빠른 역습에 고전하며 무너졌다.

벨기에는 조별리그부터 이어온 안정적인 공격력을 토너먼트에서도 이어가며 우승 후보다운 면모를 과시했다. 특히 더케텔라러는 멀티골을 기록하며 팀의 8강행을 이끈 경기 최우수 선수로 활약했다.

이번 승리로 벨기에는 8강에서 스페인과 격돌한다. 양 팀 모두 강력한 우승 후보로 평가받는 만큼 이번 대회 최고의 빅매치 가운데 하나가 될 전망이다.

반면 미국은 안방에서 열린 월드컵에서 16강 탈락의 아쉬움을 남기며 대회를 마감했다.

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