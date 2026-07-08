TSN KOREA 송동섭 기자 | 디펜딩 챔피언 아르헨티나 축구대표팀이 이집트 축구대표팀을 상대로 극적인 역전승을 거두고 8강에 올랐다.

아르헨티나는 8일(한국시간) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강전에서 이집트를 3-2로 제압했다.

경기 초반 흐름은 이집트가 잡았다. 이집트는 전반 15분 야세르 이브라힘의 헤더 선제골로 앞서 나갔다. 아르헨티나는 전반 21분 리오넬 메시가 페널티킥을 시도했지만 골키퍼 선방에 막혀 동점 기회를 놓쳤다.

후반에도 이집트가 먼저 웃었다. 후반 22분 모스타파 지코가 역습 상황에서 추가골을 터뜨리며 점수는 2-0까지 벌어졌다.

그러나 아르헨티나는 후반 막판 승부를 뒤집었다. 후반 34분 크리스티안 로메로가 메시의 프리킥을 헤더로 연결해 추격골을 넣었다. 이어 4분 뒤 메시는 왼발 슈팅으로 동점골을 터뜨렸다.

추가시간에는 엔소 페르난데스가 헤더 결승골을 기록했다. 아르헨티나는 경기 종료 직전 3-2 역전에 성공하며 8강행 티켓을 거머쥐었다.

메시는 페널티킥 실축에도 불구하고 1골 1도움으로 승리의 중심에 섰다. 아르헨티나는 8강에서 스위스 축구대표팀과 맞붙는다.

이집트는 경기 대부분에서 강한 압박과 빠른 역습으로 아르헨티나를 몰아붙였지만, 마지막 10여 분을 버티지 못했다. 사상 첫 월드컵 8강 진출 기회도 눈앞에서 놓쳤다.

사진= Imagn Images