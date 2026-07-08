TSN KOREA 박용준 기자 | 스위스가 연장 120분 혈투와 승부차기 접전 끝에 콜롬비아를 꺾고 72년 만에 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 8강 무대를 밟았다.

스위스는 8일(한국시간) 캐나다 밴쿠버 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전에서 콜롬비아와 연장전까지 0-0으로 승부를 가리지 못한 뒤 승부차기에서 4-3으로 승리했다.

이로써 스위스는 자국에서 열린 1954년 스위스 월드컵 이후 무려 72년 만에 월드컵 8강 진출에 성공했다. 마지막 8강행 티켓을 손에 넣은 스위스는 리오넬 메시가 이끄는 아르헨티나와 준결승 진출을 놓고 맞붙게 됐다.

양 팀은 경기 초반부터 치열한 중원 싸움을 펼쳤지만 쉽게 균형을 깨지 못했다. 전반 21분 콜롬비아 구스타보 푸에르타의 감아차기 슈팅을 스위스 골키퍼 그레고어 코벨이 몸을 날려 막아낸 장면이 전반 최고의 득점 기회였다.

스위스도 전반 30분 파비안 리더와 32분 당 은도예가 연속 슈팅으로 응수했지만 모두 콜롬비아 골키퍼 카밀로 바르가스의 정면으로 향했다. 후반에도 양 팀 모두 수비에 무게를 둔 경기 운영을 펼치면서 좀처럼 결정적인 기회를 만들지 못했다.

연장전에 접어들자 콜롬비아가 공격 수위를 높였다. 연장 전반 9분 후안 페르난도 킨테로의 코너킥을 존 자네르 루쿠미가 헤더로 연결했지만 크로스바를 강타하며 땅을 쳤다. 이어 하민톤 캄파스의 강력한 슈팅도 코벨 골키퍼의 선방에 막히면서 선제골 기회를 놓쳤다.

스위스 역시 교체 투입된 제키 암두니를 앞세워 반격에 나섰다. 연장 전반 14분 암두니가 골문 앞에서 날카로운 슈팅을 시도했지만 바르가스 골키퍼가 몸을 던져 막아내며 승부는 끝내 승부차기로 이어졌다.

승부차기에서는 콜롬비아가 먼저 흔들렸다. 두 번째 키커 다빈손 산체스의 슈팅이 골대를 맞고 나오면서 스위스가 유리한 고지를 점했다.

하지만 스위스도 세 번째 키커 마누엘 아칸지가 실축하며 긴장감은 최고조에 달했다. 승부는 다시 원점으로 돌아갔지만 코벨 골키퍼가 콜롬비아 후안 카밀로 에르난데스의 슈팅 방향을 정확히 읽고 막아내며 승기를 가져왔다.

마지막 키커로 나선 루벤 바르가스는 침착하게 왼쪽 구석으로 공을 차 넣으며 승부에 마침표를 찍었다. 스위스 선수들은 코벨 골키퍼를 중심으로 그라운드에 모여 72년 만의 역사적인 8강 진출을 자축했다.

이번 승리로 스위스는 뛰어난 조직력과 수비 집중력을 다시 한번 입증했다. 특히 코벨 골키퍼는 연장전 결정적인 선방과 승부차기 세이브까지 기록하며 팀의 영웅으로 떠올랐다.

8강에서 만나는 아르헨티나는 이집트를 상대로 0-2 열세를 뒤집고 3-2 역전승을 거두며 올라온 강력한 우승 후보다.

견고한 수비를 앞세운 스위스와 메시를 중심으로 한 아르헨티나의 창과 방패 대결은 이번 대회 최고의 빅매치 가운데 하나가 될 전망이다.





사진= TSNKOREA AI

