TSN KOREA 박용준 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조기 탈락 이후 거세진 한국 축구 쇄신 요구에 대응하기 위한 'K-축구 혁신위원회'가 공식 출범하며 한국 축구 개혁 작업이 본격화됐다.

혁신위원회는 축구협회 거버넌스 개선부터 유소년 육성 시스템, 첨단 스포츠 과학과 데이터 기반 운영 체계 구축까지 한국 축구 전반의 경쟁력 강화를 위한 중장기 혁신 방안을 마련할 계획이다.

혁신위원회는 지난 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 첫 회의를 열고 공식 활동을 시작했다. 공동위원장은 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원과 유승민 대한체육회장이 맡았다.

당초 공동위원장을 맡기로 했던 최휘영 문화체육관광부 장관은 정부의 직접 개입 논란을 차단하기 위해 위원으로 참여하기로 결정했다.

혁신위원회에는 박지성 공동위원장을 비롯해 최휘영 문화체육관광부 장관, 국가대표 출신 이영표와 박주호 해설위원, 유승민 대한체육회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 부경대 교수 등이 참여한다.

위원회는 차기 대한축구협회 집행부 출범 전까지 한시적으로 운영되며 한국 축구 혁신 과제를 종합적으로 논의하게 된다.

최 장관은 첫 회의에서 축구협회의 자율성과 독립성 보장을 거듭 강조했다.



최 장관은 정부가 법률이 정한 범위를 넘어 협회 운영에 개입하는 일은 없을 것이라며, 정부는 제도적 지원과 환경 조성 역할에 집중하겠다는 입장을 밝혔다. 또한 축구인과 체육인이 혁신 논의를 주도할 수 있도록 공동위원장직을 유승민 회장에게 넘겼다고 설명했다.

유승민 공동위원장은 혁신위원회의 논의가 실질적인 제도 개선으로 이어지기 위해서는 결과물의 법적 성격과 이행 절차를 명확히 설정할 필요가 있다고 강조했다. 아울러 대한축구협회는 국제축구연맹(FIFA) 정관을 따르는 독립적인 단체인 만큼 혁신 과정에서도 자율성과 독립성이 충분히 보장돼야 한다고 밝혔다.

박지성 공동위원장은 이번 혁신위원회 출범이 한국 축구가 기존 운영 방식에서 벗어나야 한다는 국민적 요구를 반영한 결과라고 평가했다. 그는 월드컵 실패를 계기로 한국 축구가 새로운 방향을 모색해야 할 시점이라며, 위원회의 논의가 실제 정책과 제도 개선으로 이어질 때 비로소 혁신이 완성될 것이라고 강조했다.

이번 혁신위원회 출범은 한국 축구계의 대대적인 변화가 시작됐음을 상징하는 조치로 평가된다.

북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 홍명보 대표팀 감독이 성적 부진의 책임을 지고 사퇴 의사를 밝힌 데 이어, 정몽규 대한축구협회장도 혁신위원회 출범 당일 협회에 사임서를 제출하면서 한국 축구는 지도부 교체와 제도 개편을 동시에 추진하는 국면에 들어섰다.

축구계 안팎에서는 혁신위원회가 단순한 자문기구에 머물지 않고 대표팀 운영 시스템과 협회 지배구조, 유소년 육성 정책, 스포츠 과학 및 데이터 분석 체계까지 실질적인 개혁안을 제시할 수 있을지가 향후 한국 축구 경쟁력을 좌우할 핵심 과제로 꼽히고 있다.