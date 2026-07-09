TSN KOREA 송은하 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전이 축구 역사상 가장 화려한 무대를 예고했다. 세계적인 팝스타 저스틴 비버와 아프로비츠(Afrobeats) 스타 버나 보이가 결승전 하프타임쇼 출연을 확정하면서 BTS와 마돈나, 샤키라 등 초호화 라인업이 완성됐다.

미국 언론에 따르면 저스틴 비버와 버나 보이는 오는 19일(현지시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 하프타임쇼에 새롭게 합류한다.

비버는 "월드컵은 전 세계를 누구도 할 수 없는 방식으로 하나로 연결한다"며 "역사적인 첫 월드컵 하프타임쇼에 참여하게 돼 영광"이라고 밝혔다.

이번 공연은 이미 공동 헤드라이너로 발표된 BTS와 마돈나, 샤키라를 중심으로 꾸며진다. 여기에 버나 보이, 영국 밴드 콜드플레이, 세계적 지휘자 구스타보 두다멜, 미국 뉴욕 스태튼아일랜드의 초등학생 합창단 P.S.22 코러스가 참여한다. 어린이 프로그램 '세서미 스트리트'와 '머펫' 캐릭터들도 특별 출연해 세대를 아우르는 공연을 선보일 예정이다.

무대 연출은 콜드플레이의 보컬 크리스 마틴이 총괄한다. 공연 시간은 약 11분으로 예정됐으며 전 세계 수억 명의 시청자에게 생중계된다. 특히 버나 보이와 샤키라는 이번 대회 공식 주제가 '다이 다이(Dai Dai)'를 함께 선보이며 월드컵 분위기를 최고조로 끌어올릴 계획이다.

이번 하프타임쇼는 FIFA 월드컵 역사상 처음 도입되는 프로그램이다. 미국프로풋볼(NFL) 슈퍼볼 하프타임쇼의 성공 모델을 월드컵에 접목한 것으로, FIFA와 글로벌 시민운동 단체 글로벌 시티즌(Global Citizen)이 공동 제작한다. 지난해 열린 FIFA 클럽 월드컵 결승전 하프타임 공연을 시험 무대로 활용한 뒤 이번 월드컵 결승에서 본격적으로 확대 적용하게 됐다.

공연은 단순한 축하 무대를 넘어 사회공헌 프로젝트도 함께 추진한다. FIFA와 글로벌 시티즌은 이번 하프타임쇼를 통해 'FIFA 글로벌 시티즌 교육기금' 조성을 위한 1억 달러 모금을 목표로 하고 있다. 조성된 기금은 전 세계 어린이들의 교육 기회 확대와 축구 프로그램 지원에 사용될 예정이다.

북중미 3개국이 공동 개최하는 이번 월드컵은 참가국이 48개국으로 확대된 첫 대회인 데 이어, 결승전에서는 하프타임쇼까지 도입하면서 스포츠와 음악, 사회공헌을 결합한 새로운 글로벌 스포츠 이벤트 모델을 제시하게 됐다.

FIFA는 이를 통해 월드컵을 세계 최대 스포츠 축제를 넘어 문화와 엔터테인먼트가 융합된 글로벌 콘텐츠로 확장한다는 전략이다.



사진= TSNKOREA AI