TSN KOREA 송은하 기자 | MLB 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 선발 명단 제외의 아쉬움을 장쾌한 2루타로 씻었다.

이정후는 10일 (한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와의 홈 경기에 교체 출전해 2타수 1안타를 기록했다.

최근 2경기 연속 무안타에 그쳤던 이정후는 이날 선발 라인업에서 빠졌다.

그러나 샌프란시스코가 4-2로 앞선 6회초 우익수 대수비로 투입되며 출전 기회를 잡았다.

첫 타석부터 방망이가 날카롭게 돌았다.

이정후는 7회말 2사 1루에서 콜로라도 오른손 불펜 투수 티제이 슈크(TJ Shook)를 상대했다. 볼카운트 2스트라이크로 몰린 상황에서 낮게 떨어지는 체인지업을 걷어 올려 우익선상 깊숙한 곳으로 향하는 2루타를 만들었다.

몸쪽 아래로 떨어지는 공에 중심을 낮춘 뒤 골프 스윙과 비슷한 궤적으로 배트를 내밀었다. 불리한 볼카운트에서도 변화구를 끝까지 따라간 집중력이 장타로 연결됐다.

이정후가 안타를 기록한 것은 지난 7일 토론토 블루제이스전 이후 3경기 만이다. 장타는 지난 5일 콜로라도전 이후 5경기 만에 나왔다.

8회말 2사 1루에서 맞은 두 번째 타석에서는 1루수 땅볼로 물러났다.

이날 2타수 1안타를 기록한 이정후의 시즌 타율은 0.308에서 0.309로 올랐다. 시즌 성적은 320타수 99안타가 됐다. 메이저리그 개인 시즌 100안타까지는 단 1개만을 남겨뒀다.

이정후는 앞서 4경기 연속 안타에 이어 5경기 연속 안타까지 기록하며 상승세를 보였으나 토론토전에서 흐름이 끊겼다. 이날 제한된 출전 기회에서도 장타를 생산하며 타격감을 다시 끌어올릴 발판을 마련했다.

샌프란시스코는 투타의 안정된 경기 운영을 앞세워 콜로라도를 8-2로 제압했다. 지구 최하위권 콜로라도를 상대로 연패를 끊으며 분위기 반전에도 성공했다.

사진= AP