TSN KOREA 박용준 기자 | MLB 샌디에이고 파드리스의 송성문이 KBO리그에서 맞대결했던 메릴 켈리와 메이저리그 무대에서 다시 만났지만 안타를 치지 못했다.

송성문은 10일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그 애리조나 다이아몬드백스와의 홈 경기에 9번 타자 2루수로 선발 출전했다.

최근 출전 기회를 넓혀가던 송성문은 이날 3타수 무안타에 그쳤다.

삼진은 두 차례 당했다.

시즌 타율은 0.221에서 0.213으로 떨어졌고 시즌 성적은 80타수 17안타가 됐다.

송성문은 애리조나 선발 켈리를 상대로 타구를 외야로 보내지 못했다. 한 차례 범타로 물러났고 두 차례는 삼진을 당했다.

두 선수는 한국프로야구에서 이미 맞붙은 경험이 있다. 켈리는 2015년부터 2018년까지 SK 와이번스에서 뛰었고, 당시 넥센 히어로즈 소속이던 송성문과 상대했다. 송성문은 KBO리그에서 켈리를 상대로 통산 4타수 1안타 2타점을 기록했다.

그러나 메이저리그에서 성사된 재대결에서는 켈리가 완승을 거뒀다.

켈리는 7이닝 동안 샌디에이고 타선을 3피안타 3볼넷 1실점으로 막았다. 삼진 6개를 잡았고 시즌 7승째를 수확했다. 애리조나는 켈리와 구원 투수 2명의 호투를 앞세워 샌디에이고를 3-1로 꺾고 4연전을 2승 2패로 마쳤다.

경기 흐름은 팽팽했다.

샌디에이고는 선취점을 뽑았지만 이후 켈리의 변화구와 제구에 막혀 추가 득점에 실패했다. 켈리는 주자를 내보낸 뒤에도 장타를 허용하지 않으며 위기를 넘겼다.

애리조나는 놀런 아레나도의 홈런으로 경기 주도권을 가져왔다. 아레나도는 개인 통산 2천 안타에도 한 걸음 더 다가섰다. 애리조나 불펜은 켈리가 마운드를 내려간 뒤 남은 2이닝을 무실점으로 막았다.

샌디에이고는 경기 전체에서 안타 3개에 그쳤다. 중심 타선과 하위 타선 모두 켈리의 낮은 코스 변화구에 적절히 대응하지 못했다.

전날 10점을 뽑았던 타선의 상승세도 하루 만에 꺾였다. 샌디에이고는 앞선 경기에서 애리조나를 10-4로 제압했지만 시리즈 최종전에서는 공격의 연결성을 만들지 못했다.

송성문은 최근 5경기 연속 선발 출전하며 메이저리그 적응 기회를 얻고 있다. 다만 제한된 타석에서 생존 경쟁을 이어가야 하는 만큼 출루율과 변화구 대응 능력을 끌어올리는 것이 과제로 남았다.

특히 메이저리그 투수들이 유리한 볼카운트에서 사용하는 낙차 큰 변화구와 몸쪽 빠른 공에 대한 대응이 향후 출전 시간 확대를 좌우할 것으로 보인다.

사진= TSNKOREA AI