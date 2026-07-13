TSN KOREA 송은하 기자 | 유해란이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 메이저 대회를 2개 연속 제패하며 세계 여자골프의 새로운 강자로 올라섰다.

유해란은 12일 현지시간 프랑스 에비앙레뱅의 에비앙 리조트 골프클럽에서 열린 아문디 에비앙 챔피언십 최종 라운드에서 브룩 헨더슨과 연장 승부를 벌인 끝에 우승했다.

유해란은 최종 라운드에서 버디 1개와 보기 1개를 묶어 이븐파 71타를 기록했다. 최종 합계 19언더파 265타로 헨더슨과 동률을 이룬 뒤 18번 홀에서 진행된 연장 첫 홀에서 버디를 잡아 정상에 올랐다.

지난달 28일 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 생애 첫 메이저 우승을 차지한 유해란은 2주 만에 다시 메이저 트로피를 들어 올렸다. 시즌 2승이자 LPGA 투어 통산 5승이다. LPGA 공식 기록에 따르면 두 대회 연속 메이저 우승도 유해란의 개인 첫 기록이다.

유해란은 우승 상금 140만 달러를 받았다. 한화로 약 19억∼20억원 수준이다. 대회 총상금은 910만 달러였다.

한국 선수가 한 시즌에 LPGA 투어 메이저 2승 이상을 거둔 것은 2019년 고진영 이후 7년 만이다. 고진영은 당시 ANA 인스피레이션과 에비앙 챔피언십에서 우승했다.

유해란은 에비앙 챔피언십이 메이저 대회로 승격된 2013년 이후 김효주와 전인지, 고진영에 이어 이 대회 정상에 오른 네 번째 한국 선수가 됐다. 에비앙 챔피언십 역대 우승자 명단에도 2026년 챔피언으로 이름을 올렸다.

우승 과정은 순탄하지 않았다.

유해란은 3라운드에서 이글 1개와 버디 9개를 몰아치며 11언더파 60타를 작성했다. 이는 여자 메이저 대회 역사상 단일 라운드 최저타 기록이다. 유해란은 2위 이와이 아키를 3타, 헨더슨을 7타 차로 앞선 채 최종 라운드에 들어갔다.

그러나 헨더슨이 전반부터 거센 추격전을 펼쳤다.

헨더슨은 1번 홀 버디에 이어 7번 홀에서 이글을 기록했다. 8번 홀에서는 홀인원까지 작성하며 단숨에 격차를 줄였다. 후반 15번과 16번 홀에서도 연속 버디를 잡아 우승 경쟁에 복귀했다.

유해란은 퍼트 난조로 좀처럼 타수를 줄이지 못했다. 이와이까지 14번과 15번 홀에서 연속 버디를 기록하면서 한때 챔피언조 세 선수가 공동 선두를 형성했다.

헨더슨은 17번 홀에서 3퍼트 보기로 주춤했지만 18번 홀에서 이글을 잡아 최종 합계 19언더파를 만들었다. 유해란도 정규 라운드 마지막 홀에서 이날 첫 버디를 기록하며 연장전에 합류했다.

승부는 연장 첫 홀에서 갈렸다.

유해란은 18번 홀에서 두 번째 샷을 그린에 올린 뒤 침착하게 2퍼트 버디로 마무리했다. 티샷을 러프로 보낸 헨더슨은 세 번째 샷도 그린에 올리지 못했고, 버디 칩샷마저 홀에 미치지 못하면서 파에 그쳤다.

유해란은 우승 뒤 “오늘 퍼트가 들어가지 않아 힘들었다”며 “많은 퍼트를 놓쳤지만 연장전 마지막 퍼트를 성공해 감사하다”고 말했다. 이어 이번 우승을 두고 “아직도 꿈만 같다”고 소감을 밝혔다.

이와이는 최종 18번 홀에서 버디 퍼트를 놓치며 합계 18언더파로 3위에 자리했다. 헨더슨과 유해란이 연장전에 들어간 사이 한 타 차로 대회를 마쳤다.

한국 선수 가운데 임진희는 최종 라운드에서 6타를 줄여 합계 15언더파 269타로 공동 4위에 올랐다. 이소미는 7언더파를 몰아치며 합계 11언더파 273타, 공동 10위로 대회를 마쳤다.

2026시즌 여자골프 메이저 판도는 넬리 코르다와 유해란의 양강 구도로 압축됐다. 코르다는 셰브론 챔피언십과 US여자오픈에서 우승했고, 유해란은 KPMG 여자 PGA 챔피언십과 에비앙 챔피언십을 연속 제패했다.

유해란은 메이저 2연승과 여자 메이저 역대 최저타 기록을 동시에 작성하며 세계 정상급 선수로 입지를 굳혔다. 남은 시즌 마지막 메이저 대회인 AIG 여자오픈에서도 우승 경쟁의 중심에 설 것으로 전망된다.





사진= AP