TSN KOREA 송동섭 기자 | ‘디펜딩 챔피언’ 아르헨티나가 스위스의 끈질긴 저항을 연장전에서 무너뜨리고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 준결승에 진출했다.

리오넬 스칼로니 감독이 이끄는 아르헨티나는 12일 한국시간 미국 미주리주 캔자스시티 애로헤드 스타디움에서 열린 스위스와 대회 8강전에서 정규시간을 1-1로 마친 뒤 연장전에서 2골을 추가해 3-1로 승리했다.

아르헨티나는 알렉시스 마칼리스테르의 선제골과 훌리안 알바레스의 결승골, 라우타로 마르티네스의 쐐기골을 묶어 4강행 티켓을 거머쥐었다. 스위스는 단 은도예의 동점골로 승부를 연장전까지 끌고 갔지만 브릴 엠볼로의 퇴장으로 수적 열세에 놓인 뒤 끝내 무너졌다.

아르헨티나는 오는 16일 한국시간 미국 조지아주 애틀랜타 메르세데스-벤츠 스타디움에서 잉글랜드와 결승 진출을 다툰다. 잉글랜드는 앞서 열린 8강전에서 노르웨이를 2-1로 꺾었다. 다른 준결승에서는 프랑스와 스페인이 맞붙는다.

아르헨티나는 경기 시작 11분 만에 리오넬 메시의 정확한 왼발 킥으로 선제골을 만들었다.

메시가 오른쪽 코너킥을 문전으로 올렸고 마칼리스테르가 수비진 사이에서 머리로 방향을 바꿔 스위스 골망을 흔들었다. 메시의 대회 득점 행진은 멈췄지만 세트피스에서 결정적인 도움을 기록하며 팀 공격을 이끌었다.

스위스도 쉽게 물러서지 않았다.

전반 32분 은도예의 패스를 받은 엠볼로가 아르헨티나 골키퍼 에밀리아노 마르티네스와 충돌했으나 페널티킥은 선언되지 않았다. 스위스는 후반 들어 전방 압박과 빠른 측면 공격을 강화하며 아르헨티나 수비를 흔들었다.

스위스의 공세는 후반 22분 결실을 봤다. 은도예가 페널티지역 안으로 침투한 뒤 마르티네스 골키퍼의 다리 사이를 통과하는 슈팅으로 동점골을 터뜨렸다. 스위스가 조직적인 패스 전개로 아르헨티나 수비를 무너뜨린 장면이었다.

경기의 흐름은 동점골이 나온 지 5분 만에 다시 바뀌었다.

엠볼로는 레안드로 파레데스와 경합 과정에서 넘어졌고 주심은 처음에는 파레데스에게 반칙을 선언했다. 그러나 비디오판독시스템(VAR) 검토 뒤 엠볼로의 시뮬레이션 반칙으로 판정이 번복됐다. 이미 경고가 있던 엠볼로는 두 번째 옐로카드를 받고 퇴장당했다.

스위스 현지에서는 이 판정을 두고 논란이 이어졌다. 스위스는 동점골로 흐름을 가져온 직후 핵심 공격수를 잃었고, 이후 남은 정규시간과 연장전을 10명으로 버텨야 했다. 일부 현지 보도는 VAR 개입 과정과 시뮬레이션 판정의 적절성을 집중적으로 문제 삼았다.

아르헨티나는 수적 우위를 잡은 뒤 공세의 강도를 높였다. 그러나 스위스 골키퍼 그레고어 코벨이 잇달아 선방을 펼치며 승부는 연장전으로 넘어갔다. 코벨은 정규시간 추가시간 리산드로 마르티네스의 위협적인 슈팅까지 막아냈다.

균형은 연장 후반 7분 깨졌다.

알바레스가 페널티지역 밖에서 오른발로 감아 찬 슈팅이 스위스 골문 오른쪽 상단에 꽂혔다. 코벨이 몸을 날렸지만 슈팅의 속도와 궤적을 따라잡지 못했다. 승부차기로 향하던 경기의 흐름을 단번에 바꾼 결승골이었다.

아르헨티나는 연장 후반 추가시간 라우타로 마르티네스의 골로 승부에 마침표를 찍었다. 교체 투입된 라우타로는 문전에서 넘어온 공을 감각적인 발리슛으로 연결해 3-1을 만들었다.

스위스는 1954년 자국 대회 이후 72년 만에 월드컵 8강 무대를 밟았지만 사상 첫 준결승 진출에는 실패했다. 콜롬비아와 16강전에서 승부차기 승리를 거둔 뒤 아르헨티나를 상대로도 팽팽하게 맞섰으나 퇴장 이후 수적 열세를 극복하지 못했다.

아르헨티나는 2022 카타르 월드컵에 이어 2회 연속 우승 가능성을 이어갔다. 이번 대회에서는 카보베르데와 32강전, 이집트와 16강전에 이어 스위스와 8강전까지 토너먼트에서 연이어 접전을 이겨냈다.

메시가 득점하지 못한 경기에서도 마칼리스테르와 알바레스, 라우타로가 차례로 골을 책임졌다는 점은 아르헨티나의 공격력이 특정 선수에게만 의존하지 않는다는 것을 보여줬다.

아르헨티나는 이제 잉글랜드를 상대로 역대 월드컵에서 여러 차례 명승부를 연출한 전통의 라이벌전을 치른다.





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