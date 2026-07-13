TSN KOREA 박용준 기자 |김주형이 마침내 긴 우승 가뭄을 끝냈다. 33개월 동안 이어진 침묵을 깨고 미국프로골프(PGA) 투어 정상에 복귀하며 세계 정상급 선수로서의 존재감을 다시 입증했다.

김주형은 13일(한국시간) 영국 스코틀랜드 노스 베릭 르네상스 클럽(파70)에서 열린 PGA 투어 제네시스 스코틀랜드 오픈 최종 4라운드에서 보기 없이 버디 6개를 몰아치며 최종합계 17언더파 263타를 기록했다.

호주 교포 이민우를 2타 차로 제치고 우승을 차지한 김주형은 2023년 10월 슈라이너스 칠드런스 오픈 이후 약 33개월 만에 PGA 투어 통산 4번째 우승 트로피를 들어 올렸다.

이번 우승은 단순한 1승 이상의 의미를 갖는다. 지난해부터 이어진 부진 속에서도 꾸준히 경기력을 끌어올린 김주형은 지난달 US오픈 단독 3위로 부활의 신호탄을 쏘아 올렸고, 이번 스코틀랜드 오픈 우승으로 완전한 반등에 성공했다. 브리티시 오픈을 불과 며칠 앞두고 정상에 오르면서 시즌 마지막 메이저대회의 강력한 우승 후보로도 떠올랐다.

우승 과정도 인상적이었다. 안개로 인해 경기 일정이 지연되면서 김주형은 이날 3라운드 잔여 홀과 최종라운드 18홀을 연달아 소화하는 강행군을 펼쳤다. 체력 부담 속에서도 흔들림 없는 경기 운영을 선보였다.

공동 4위로 최종라운드를 시작한 김주형은 전반에 버디 3개를 잡으며 선두권으로 도약했다. 이어 10번 홀 약 4.5ｍ 버디 퍼트를 성공시키며 단독 선두에 오른 뒤 12번 홀과 16번 홀에서도 버디를 추가해 승부에 쐐기를 박았다. 마지막 18번 홀에서는 그린을 놓치고도 절묘한 칩샷으로 파를 지켜내며 우승을 확정했다.

이번 우승으로 김주형은 우승 상금 162만 달러와 페덱스컵 포인트 500점을 획득했고, 순위를 크게 끌어올리며 내년 마스터스 출전권도 확보했다.

우승 직후 공개한 뒷이야기도 화제를 모았다. 김주형은 기자회견에서 "우승 후 가장 먼저 축하 문자를 보내준 사람은 타이거 우즈였다"고 밝혔다. 그는 "TGL에서 같은 팀으로 뛰며 많은 질문을 했고, 그때마다 우즈는 큰 도움을 줬다"며 "가장 먼저 축하 문자를 보내줬다는 사실만으로도 우즈가 얼마나 주변 사람들을 진심으로 챙기는 사람인지 알 수 있다"고 말했다.

두 사람의 인연은 지난해 스크린골프 리그 TGL에서 시작됐다. 김주형은 우즈가 이끄는 주피터 링크스 골프클럽 소속으로 활약하며 세계 최고의 골퍼와 함께 경기를 치렀고, 우즈 역시 당시 "김주형은 젊고 두려움이 없으며 엄청난 잠재력을 가진 선수"라고 극찬한 바 있다.

이번 우승은 세계 골프의 전설이 인정했던 재능이 다시 정상에서 빛을 발한 순간이었다.

시상식에서 눈물을 흘린 김주형은 "지난 몇 년은 정말 힘든 시간이었다. 많은 실패를 경험했지만 계속 배우고 성장하려 노력했다"며 "이번 우승은 내 골프 인생에서 매우 특별한 의미를 갖는 우승"이라고 소감을 밝혔다.

함께 출전한 김시우는 최종합계 11언더파 269타로 공동 9위에 올랐고, 세계랭킹 2위 로리 매킬로이는 최종일 6타를 줄이며 추격했지만 전날 부진을 극복하지 못해 공동 7위로 대회를 마쳤다.

33개월 만의 우승과 타이거 우즈의 진심 어린 축하까지 더해진 이번 정상 등극은 김주형이 다시 세계 정상권 경쟁에 복귀했음을 알리는 상징적인 순간으로 평가된다. 이제 시선은 오는 16일 개막하는 브리티시 오픈으로 향하고 있다.

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