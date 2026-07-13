TSN KOREA 송은하 기자 | 2026 FIFA 북중미 월드컵이 마침내 단 4개국만을 남겨두며 최후의 왕좌를 향한 카운트다운에 돌입했다.

이번 4강 대진은 그야말로 월드컵 역사를 통틀어 가장 화려한 라인업으로 채워졌다.

월드컵 역사상 FIFA 랭킹 TOP 4 국가가 전원 준결승에 진출한 것은 이번이 최초다. 디펜딩 챔피언 아르헨티나를 비롯해 전통의 강호 프랑스 스페인 그리고 축구 종가 잉글랜드가 피할 수 없는 외나무다리 길목에서 맞닥뜨렸다.

6전 전승 무결점 전차 프랑스 FIFA 1위

디디에 데샹 감독이 이끄는 프랑스는 이번 대회 가장 안정적이고 압도적인 경기력을 보여주고 있다.

조별리그부터 8강전까지 연장전 한 번 없이 6전 전승을 거두는 괴력을 발휘했다. 토너먼트 3경기 모두 무실점을 기록하며 수비 역시 철옹성임을 입증했다.

그 중심에는 대회 득점 선두를 질주 중인 에이스 킬리안 음바페가 있다.

음바페와 우스만 뎀벨레는 이번 대회에서만 합계 13골을 합작하며 2002년 한일 월드컵 당시 브라질의 호나우두 히바우두 콤비 이후 단일 대회 최고의 파괴력을 선보이고 있다.

기술적 완벽함의 정점 스페인 FIFA 2위

이에 맞서는 스페인은 루이스 데 라 푸엔테 감독 아래에서 한층 더 정교해진 티키타카를 구사하고 있다. 16강에서 포르투갈을 제압한 뒤 8강에서는 강호 벨기에를 상대로 후반 극적인 골을 터뜨리며 승리했다.

벨기에전에서 이번 대회 첫 실점을 기록하긴 했으나 여전히 단 1실점만을 허용하며 프랑스에 버금가는 탄탄한 수비 밸런스를 자랑한다.

음바페를 보좌하는 스페인의 신성 무사 디아비와 다니 올모의 창의적인 패스 전개가 프랑스의 철벽 수비를 뚫어낼 수 있을지가 승부의 분수령이다.



극장골의 명수 좀비 축구 잉글랜드 FIFA 4위



가레스 사우스게이트 감독이 지휘하는 잉글랜드는 조별리그부터 매 경기 피를 말리는 명승부를 연출하며 4강에 안착했다.

특히 8강 노르웨이전에서는 뒤지며 탈락 위기에 몰렸으나 해결사 주드 벨링엄이 극적인 멀티골을 터뜨리며 연장 혈투 끝에 역전승을 거두었다.

매 경기 실점을 허용하는 등 수비진의 불안감은 남아있지만 고비 때마다 터지는 벨링엄과 해리 케인의 결정력 그리고 승부처에서 보여주는 강인한 정신력은 1966년 이후 60년 만의 우승을 노리는 삼사자 군단의 가장 강력한 무기다.

메시의 라스트 댄스 2탄 아르헨티나 FIFA 3위

디펜딩 챔피언 아르헨티나 역시 쉽지 않은 가시밭길을 걸어왔다. 16강에서 이집트를 어렵게 꺾은 데 이어 8강에서는 돌풍의 팀 스위스를 상대로 연장 접전 끝에 승리를 거두며 준결승행 막차를 탔다.

아르헨티나는 토너먼트 3경기에서 총 9골을 몰아치며 4강 진출국 중 가장 매서운 화력을 뿜어내고 있다. 하지만 동시에 5실점을 허용하며 수비적인 약점도 고스란히 노출했다.

리오넬 메시의 마법 같은 조율 아래 아르헨티나가 잉글랜드의 뒷공간을 공략하며 월드컵 2연패를 향한 교두보를 마련할 수 있을지 전 세계의 이목이 쏠리고 있다.

◆ 2026 북중미 월드컵 일정 안내

역사상 가장 치열하고 화려한 4강 매치업이 성사된 만큼 전 세계 축구팬들의 잠 못 드는 밤은 당분간 계속될 전망이다. 과연 북중미의 뜨거운 태양 아래에서 월드컵 트로피를 들어 올릴 최후의 승자는 누가 될 것인지 관심이 집중되고 있다.



사진= TSNKOREA AI

