TSN KOREA 송동섭 기자 | 대한민국 축구대표팀 핵심 미드필더 황인범(페예노르트)의 포르투갈 명문 FC포르투 이적이 사실상 마무리 단계에 접어들었다.

14일(한국시간) 황인범의 FC포르투 이적 협상이 순조롭게 진행되고 있으며 연봉 조건까지 사실상 합의가 이뤄졌다. 포르투는 네덜란드 페예노르트와 최종 세부 조건을 조율 중이며, 협상이 마무리되는 대로 공식 발표가 이뤄질 가능성이 큰 것으로 알려졌다.

특히 새롭게 지휘봉을 잡은 프란체스코 파리올리 감독이 황인범 영입을 적극적으로 추진한 것으로 전해졌다. 파리올리 감독은 황인범의 경기 운영 능력과 볼 배급, 압박 회피 능력을 높이 평가하며 중원 전력의 핵심 자원으로 낙점한 것으로 알려졌다.

아볼라는 황인범을 “중앙 미드필더를 비롯해 다양한 미드필드 포지션을 소화할 수 있는 멀티 플레이어”라고 소개하며 유럽 무대에서 쌓아온 풍부한 경험을 높이 평가했다. 루빈 카잔(러시아), 올림피아코스(그리스), 츠르베나 즈베즈다(세르비아)를 거쳐 현재 페예노르트에서 활약하는 황인범은 전술 이해도와 안정적인 경기 조율 능력을 갖춘 미드필더로 인정받고 있다.

황인범은 포르투에서 세전 연봉 약 300만 유로(약 51억원), 세후 약 150만 유로(약 25억5천만원)를 받을 것으로 전망된다. 이는 포르투 선수단 내에서도 상위권 수준의 계약으로 평가된다.

황인범은 1996년 대전 출신으로 2015년 대전하나시티즌에서 프로에 데뷔했다. 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 금메달 획득 이후 해외 진출에 성공했고, 메이저리그사커(MLS) 밴쿠버 화이트캡스를 시작으로 러시아 루빈 카잔, 그리스 올림피아코스, 세르비아 츠르베나 즈베즈다를 거치며 유럽 무대에서 꾸준히 경쟁력을 입증했다.

2024년 페예노르트에 입단한 이후에도 주전 미드필더로 활약하며 안정적인 경기력을 이어갔고, 2026 북중미 월드컵에서도 대표팀의 중심축 역할을 수행했다. 특히 체코와의 조별리그 A조 1차전에서는 1골 1도움을 기록하며 한국의 2-1 승리를 이끌어 국제 무대에서도 존재감을 다시 한번 입증했다.

황인범의 차기 행선지로 거론되는 FC포르투는 포르투갈 프리메이라리가에서 통산 31차례 우승을 차지한 전통의 명문 구단이다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 2회와 UEFA 유로파리그 우승 2회를 기록한 유럽 강호로, 젊은 선수 육성과 유럽 빅리그 진출의 교두보 역할을 해온 클럽으로도 유명하다.

황인범의 이적이 최종 확정될 경우 포르투갈 리그는 물론 UEFA 챔피언스리그 무대에서 다시 한번 한국 대표팀 핵심 미드필더의 경쟁력을 확인할 수 있을 것으로 기대된다. 다만 현재까지 양 구단의 공식 발표는 나오지 않았으며, 계약 체결 전까지는 최종 절차가 남아 있는 상황이다.

사진= Getty Images