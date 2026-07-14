TSN KOREA 장우혁 기자 | 전 세계 태권도인들이 한자리에 모이는 제19회 세계태권도문화엑스포가 오는 16일부터 21일까지 전북 무주 태권도원에서 열린다.

세계태권도문화엑스포조직위원회가 마련한 이번 행사는 태권도 경기뿐 아니라 산업과 문화, 관광을 연계한 국제 교류 축제로 치러질 예정이다.

올해 엑스포는 품새와 겨루기 국제경기를 중심으로 태권도산업박람회, K-컬처 축제, 문화탐방 등 다양한 프로그램으로 구성됐다. 국내외 참가자들은 태권도 기량을 겨루는 것은 물론 관련 산업과 한국 문화 콘텐츠를 함께 체험하며 태권도의 가치와 미래를 공유하는 시간을 갖게 된다.

행사 기간에는 국가대표 태권도시범단의 공연도 펼쳐진다. 고난도 격파와 절도 있는 시범을 통해 태권도의 역동성과 예술성을 선보일 예정이다.

특히 K-컬처 축제와 문화탐방 프로그램은 참가자들이 한국의 전통문화와 현대 문화를 함께 경험하며 태권도를 매개로 한국에 대한 이해를 넓히는 계기가 될 것으로 기대된다.

조직위원회는 이번 행사가 국제 스포츠 교류를 넘어 지역 관광 활성화에도 기여할 것으로 전망하고 있다. 태권도원을 중심으로 무주구천동 계곡과 물놀이 체험 등 지역 관광자원을 연계한 프로그램을 운영해 참가자들의 체류 시간을 늘리고 지역경제에도 긍정적인 효과를 기대하고 있다.

이병하 조직위원장은 “세계 태권도인들이 서로 소통하고 화합하는 글로벌 교류의 장이 될 것”이라며 “무주구천동 물놀이 등 다양한 체험 프로그램을 통해 참가자들이 무주의 매력을 직접 경험하고 오래 기억하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.

태권도 종주국인 한국에서 열리는 세계태권도문화엑스포는 국제 태권도 네트워크를 확대하고 K-컬처와 지역 관광을 세계에 알리는 대표적인 국제 스포츠 문화행사로 자리매김하고 있다. 올해 역시 세계 각국 선수단과 관계자들이 참가해 태권도를 중심으로 한 문화 교류와 우호 증진의 장을 이어갈 전망이다.