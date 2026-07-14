TSN KOREA 박용준 기자 | 미국여자프로골프(LPGA) 투어 메이저대회 아문디 에비앙 챔피언십 우승을 차지한 유해란이 여자골프 세계랭킹 3위에 오르며 자신의 최고 기록을 새로 썼다.

14일 발표된 롤렉스 여자골프 세계랭킹에 따르면 유해란은 평균 8.06점을 기록해 지난주 7위에서 4계단 상승한 3위에 이름을 올렸다. 이번 순위는 유해란의 개인 통산 최고 랭킹이다.

유해란은 지난해부터 LPGA 투어 정상급 선수로 꾸준한 활약을 펼쳤으며, 이번 에비앙 챔피언십 우승으로 세계 최정상권 선수임을 다시 한번 입증했다. 특히 메이저대회 우승에 따른 랭킹 포인트를 대거 확보하면서 단숨에 세계 3위까지 뛰어올랐다.

반면 지난주 세계랭킹 3위였던 김효주는 한 계단 내려간 4위에 자리했다. 한국 선수 가운데는 유해란이 가장 높은 순위를 기록하며 새로운 에이스로 올라섰다.

세계랭킹 1위는 에비앙 챔피언십에서 컷 탈락했음에도 넬리 코르다(미국)가 유지했다. 2위는 지노 티띠꾼(태국)이 지켰으며, 유해란이 그 뒤를 이어 세계랭킹 ‘톱3’에 합류했다.

최근 한국 여자골프는 유해란과 김효주를 중심으로 세계 무대에서 경쟁력을 이어가고 있다. 유해란은 올 시즌 메이저 우승을 계기로 올해의 선수상과 세계랭킹 경쟁에서도 한층 유리한 위치를 확보하게 됐다.

세계랭킹 상위권 경쟁은 시즌 후반으로 갈수록 더욱 치열해질 전망이다. 유해란이 상승세를 이어갈 경우 한국 선수로서는 오랜만에 세계랭킹 1위 경쟁에 본격적으로 뛰어들 가능성도 커지고 있다.

사진= AP