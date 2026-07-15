TSN KOREA 송동섭 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 우승 후보로 평가받았던 프랑스가 결국 결승 문턱에서 좌절했다.

'무적함대' 스페인은 조직력과 압박 축구를 앞세워 프랑스를 완파하며 16년 만에 월드컵 결승 무대에 올랐다.

프랑스는 15일(한국시간) 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 준결승에서 스페인에 0-2로 패했다. 이번 대회 내내 강력한 우승 후보로 꼽혔던 프랑스는 결승 진출에 실패하며 월드컵 여정을 마감했다.

특히 킬리안 음바페를 중심으로 한 공격진은 스페인의 강한 전방 압박과 촘촘한 수비에 막혀 기대했던 공격력을 제대로 보여주지 못했다. 조별리그와 토너먼트를 거치며 폭발적인 득점력을 자랑했던 프랑스는 가장 중요한 경기에서 결정력이 크게 떨어졌다.

반면 스페인은 전·후방이 유기적으로 연결되는 완성도 높은 경기 운영을 선보였다. 빠른 공수 전환과 안정적인 볼 점유, 효율적인 압박으로 프랑스를 경기 내내 흔들었고 결국 두 골 차 완승을 거뒀다.

이번 패배는 프랑스 축구에도 적지 않은 의미를 남겼다. 2018 러시아 월드컵 우승, 2022 카타르 월드컵 준우승에 이어 다시 정상 탈환을 노렸지만 또 한 번 결승 문턱에서 멈춰섰다.

무엇보다 '음바페 시대'의 첫 월드컵 우승 도전이 실패로 끝났다는 점이 가장 큰 아쉬움으로 남는다. 음바페는 이번 대회에서도 프랑스 공격을 이끌었지만 스페인전에서는 상대 수비진에 철저히 봉쇄되며 경기 흐름을 바꾸지 못했다.

현지 언론들도 프랑스의 패인을 경기력에서 찾았다.

공격진의 창의성 부족과 중원 장악 실패, 수비 집중력 저하가 동시에 나타났으며 스페인의 전술 완성도가 프랑스를 압도했다는 평가가 이어졌다.

특히 일부 프랑스 매체는 이번 대회를 계기로 대표팀 세대교체가 더욱 빨라질 것으로 전망했다. 기존 핵심 자원들의 노쇠화와 함께 젊은 선수들의 비중을 확대해야 한다는 목소리도 커지고 있다.



프랑스는 월드컵에서 3회 연속 4위 안에 드는 성적을 거두었지만, 2022년 대회에서 2연패에 근접했고 3회 대회 중 두 번째 우승 후보로 준결승에 진출했던 팀이다.

반면 스페인은 이번 승리로 2010년 남아공 월드컵 이후 처음으로 월드컵 우승에 도전하게 됐다. 이번 대회에서 독일, 네덜란드, 프랑스 등 강호들을 차례로 꺾으며 가장 안정적인 경기력을 보여주고 있다는 평가를 받고 있다.





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