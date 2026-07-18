TSN KOREA 송은하 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 우승컵의 주인은 스페인과 아르헨티나 가운데 한 팀으로 결정된다.



스페인과 아르헨티나는 오는 20일 오전 4시(한국시간) 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열리는 월드컵 결승전에서 맞붙는다.



열리는 결승전은 단순한 정상 대결을 넘어 서로 다른 축구 철학과 세대가 충돌하는 역사적인 승부가 될 전망이다.

유럽축구선수권(유로 2024) 챔피언 스페인은 이번 대회에서도 가장 완성도 높은 경기력을 선보였다. 루이스 데 라 푸엔테 감독이 이끄는 스페인은 높은 볼 점유율과 정교한 패스, 빠른 공수 전환을 앞세워 프랑스를 완파하며 결승에 올랐다. 이번 대회에서도 37경기 연속 무패 행진을 이어가며 세계 최강의 조직력을 입증했다.

반면 디펜딩 챔피언 아르헨티나는 또 한 번 특유의 승부사 기질을 보여줬다. 조별리그부터 토너먼트까지 여러 차례 위기를 극복하며 결승에 진출했고, 잉글랜드와의 준결승에서도 후반 막판 집중력을 앞세워 역전승을 거뒀다. 리오넬 메시를 중심으로 엔소 페르난데스, 훌리안 알바레스, 알렉시스 맥알리스테르 등이 결정적인 순간마다 해결사 역할을 해냈다.

현지에서는 경기 내용 못지않게 아르헨티나의 거친 플레이가 승부의 변수로 거론되고 있다.

아르헨티나는 잉글랜드와 준결승에서 초반부터 강한 몸싸움과 적극적인 파울로 경기 분위기를 장악했다. 엔소 페르난데스의 거친 몸싸움과 훌리아노 시메오네의 적극적인 압박은 잉글랜드 선수들의 리듬을 무너뜨렸고, 이러한 경기 운영이 결승에서도 이어질 가능성이 있다는 전망을 내놨다.

그러나 스페인은 이에 크게 개의치 않는 분위기다.

주장 로드리는 "축구에서는 충분히 일어날 수 있는 일이다. 중요한 것은 상대의 방식에 흔들리지 않고 우리 축구를 하는 것"이라며 "결승은 평소보다 훨씬 더 강한 몸싸움이 예상되지만 다양한 경기 방식을 소화할 준비가 돼 있다"고 자신감을 드러냈다.

루이스 데 라 푸엔테 감독 역시 "아르헨티나를 '더티 플레이' 팀으로 보는 시각에는 동의하지 않는다"며 "결승은 세계 최고의 두 팀이 최고의 축구를 펼치는 무대가 될 것이다. 심판도 경기의 품격을 지켜줄 것이라고 믿는다"고 말했다.

이번 결승은 리오넬 메시와 라민 야말의 맞대결이라는 점에서도 전 세계의 관심을 모으고 있다.

39세의 메시는 자신의 마지막 월드컵에서 사상 첫 월드컵 2연패와 개인 통산 네 번째 우승에 도전한다.

반면 10대 천재 라민 야말은 메시 이후 바르셀로나 라마시아가 배출한 최고의 재능으로 평가받으며 새로운 시대를 상징하는 선수로 떠올랐다. 세계 축구의 과거와 미래가 같은 무대에서 만나는 상징적인 경기다.

아르헨티나가 우승하면 1962년 브라질 이후 처음으로 월드컵 2연패를 달성하는 팀이 된다. 그러나 스페인이 정상에 오르면 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 두 번째 월드컵 우승과 함께 유럽선수권, 월드컵을 연이어 제패하는 새로운 황금시대를 열게 된다.

결국 승부의 핵심은 스페인이 특유의 패스 축구를 끝까지 유지할 수 있느냐, 아니면 아르헨티나가 강한 압박과 투지로 경기의 흐름을 자신들에게 유리하게 끌고 갈 수 있느냐에 달려 있다.

기술과 조직력, 경험과 승부 근성이라는 두 가지 축구 철학이 충돌하는 이번 결승은 2026 북중미 월드컵을 대표하는 명승부로 남을 가능성이 크다.

사진= TSNKOREA AI

