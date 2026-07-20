TSN KOREA 김민제 기자 | 스페인이 연장 접전 끝에 디펜딩 챔피언 아르헨티나를 꺾고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 우승컵을 들어 올렸다.

'무적함대' 스페인은 2010 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만이자 통산 두 번째 월드컵 정상에 오르며 세계 축구의 새로운 최강자로 자리매김했다.

스페인은 20일(한국시간) 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 열린 대회 결승전에서 연장 후반 16분 페란 토레스의 결승골에 힘입어 아르헨티나를 1-0으로 제압했다. 정규시간 90분 동안 양 팀은 치열한 공방을 펼쳤지만 득점 없이 승부를 가리지 못했고, 결국 연장에서 승부가 갈렸다.

결승골은 연장 후반에 터졌다. 니코 윌리엄스의 헤더 패스를 받은 페란 토레스가 침착하게 마무리하며 스페인에 우승을 안겼다. 스페인은 경기 내내 높은 볼 점유율과 조직적인 압박으로 주도권을 유지했고, 결국 마지막 한 방으로 결실을 맺었다.

반면 리오넬 메시를 앞세운 아르헨티나는 대회 2연패에 도전했지만 준우승에 만족해야 했다. 후반 추가시간 엔소 페르난데스가 퇴장당하면서 수적 열세에 놓였고, 연장전에서 끝내 스페인의 공세를 막아내지 못했다.

메시는 경기 종료 후 눈물을 흘리며 팬들에게 인사를 건넸다. 이번 대회가 그의 마지막 월드컵이 될 가능성이 높다는 평가가 나온다.

이번 대회는 세대교체를 상징하는 결승전으로도 기록됐다. 39세의 메시가 아르헨티나의 마지막 월드컵 우승을 노렸다면, 19세 라민 야말은 스페인 축구의 새로운 시대를 여는 중심 선수로 주목받았다.

야말은 공격포인트는 기록하지 못했지만 활발한 움직임과 돌파로 아르헨티나 수비를 흔들며 우승에 기여했다.

스페인은 이번 대회에서 강력한 수비력을 앞세워 정상에 올랐다. 결승전 전까지 단 한 골만 허용했던 탄탄한 수비 조직력은 결승에서도 빛을 발했고, 우나이 시몬 골키퍼를 중심으로 아르헨티나 공격진을 효과적으로 봉쇄했다.

루이스 데 라 푸엔테 감독은 경기 후 "선수들이 믿을 수 없는 헌신과 희생을 보여줬다. 이번 우승은 스페인 축구 전체가 함께 만든 결과"라고 평가했다.

반면 아르헨티나는 패배에도 불구하고 메시를 중심으로 한 황금세대의 마지막 도전에 전 세계 축구팬들의 박수를 받았다.

이번 우승으로 스페인은 유럽축구선수권대회(유로)에 이어 월드컵까지 석권하며 세계 축구 최강국임을 다시 한번 입증했다.

반면 아르헨티나는 월드컵 2연패에는 실패했지만, 메시 시대를 장식한 마지막 무대를 남기며 또 하나의 축구 역사를 완성했다.

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