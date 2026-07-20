TSN KOREA 송은하 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최고의 선수에게 주어지는 골든볼의 주인공은 스페인의 미드필더 로드리였다. 공격 포인트에서는 리오넬 메시와 킬리안 음바페에 미치지 못했지만, 스페인을 정상으로 이끈 경기 운영과 수비 조율 능력이 높은 평가를 받았다.

스페인은 20일(한국시간) 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 열린 결승전에서 연장 접전 끝에 아르헨티나를 1-0으로 꺾고 16년 만이자 통산 두 번째 월드컵 우승을 차지했다. 대회 최우수선수(MVP)에 해당하는 골든볼은 스페인의 중원을 지휘한 로드리에게 돌아갔다.

대회 전까지만 해도 골든볼의 가장 유력한 후보는 리오넬 메시였다. 메시는 결승전 이전까지 8골 4도움을 기록하며 아르헨티나의 결승 진출을 이끌었고, 2014년과 2022년에 이어 통산 세 번째 골든볼 수상 가능성까지 거론됐다. 그러나 결승전에서는 스페인의 강한 압박에 고전하며 공격 영향력이 크게 줄었고, 결국 투표 결과 로드리에게 최고 개인상을 내줬다.

로드리는 이번 대회에서 득점과 도움을 기록하지는 못했다. 하지만 경기 템포를 조절하는 빌드업과 넓은 활동량, 압박 차단 능력으로 스페인의 중원을 완벽하게 장악했다. 포르투갈, 프랑스, 아르헨티나를 차례로 꺾는 과정에서도 가장 안정적인 경기력을 유지하며 우승의 중심축 역할을 수행했다.

현대 축구에서 미드필더의 영향력을 다시 한번 입증한 수상이기도 하다. 공격수들이 화려한 기록을 남겼지만, FIFA는 팀 전술 완성도와 경기 지배력을 더욱 높게 평가했다. 로드리는 루카 모드리치, 지네딘 지단, 올리버 칸 등에 이어 월드컵 골든볼을 수상한 대표적인 비공격수로 이름을 올렸다.

메시는 골든볼 대신 실버볼을 수상했다. 39세의 나이에도 8골 4도움을 기록하며 아르헨티나를 결승까지 이끌었지만, 마지막 경기에서 스페인의 조직적인 압박에 막혀 자신의 장점을 충분히 보여주지 못했다. 브론즈볼은 프랑스의 킬리안 음바페에게 돌아갔다.

음바페는 개인 부문에서는 가장 빛났다. 이번 대회에서 10골 4도움을 기록하며 골든부트를 차지했고, 월드컵 역사상 처음으로 골든부트를 두 차례 연속 수상한 선수가 됐다. 프랑스는 4위에 그쳤지만 음바페는 변함없는 결정력을 과시하며 세계 최고의 골잡이임을 다시 한번 입증했다.

스페인은 개인상에서도 압도적인 존재감을 보였다. 골든볼의 로드리를 비롯해 골키퍼 우나이 시몬이 골든글러브, 수비수 파우 쿠바르시가 영플레이어상을 차지하며 주요 개인상을 휩쓸었다. 대회 내내 단 1실점만 허용한 견고한 수비 조직력이 개인상으로도 이어졌다는 평가다.



이번 월드컵은 화려한 공격 포인트보다 팀을 하나로 묶는 경기 지배력이 얼마나 중요한지를 보여준 대회였다. 로드리의 골든볼 수상은 스페인의 우승과 함께 현대 축구에서 미드필더의 가치를 다시 한번 증명한 상징적인 결과로 평가된다.

◆ 2026 FIFA 월드컵 주요 개인상

부문 수상자 국가 골든볼 로드리 스페인 실버볼 리오넬 메시 아르헨티나 브론즈볼 킬리안 음바페 프랑스 골든부트 킬리안 음바페(10골) 프랑스 골든글러브 우나이 시몬 스페인 영플레이어상 파우 쿠바르시 스페인

사진= Getty Images