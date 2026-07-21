



TSN KOREA 박용준 기자 | 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 여파가 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에도 그대로 반영됐다. 한국 축구대표팀이 4년 7개월 만에 FIFA 랭킹 30위권 밖으로 밀려나며 월드컵 성적 부진의 후폭풍을 실감하게 됐다.

국제축구연맹이 21일(한국시간) 발표한 7월 FIFA 랭킹에서 한국은 32위에 이름을 올렸다. 월드컵 개막 직전 25위였던 한국은 조별리그에서 1승 2패를 기록하며 32강 진출에 실패했고, 이번 발표에서 7계단 하락하는 결과를 받아들었다. 이번 순위는 최근 국제대회 성적이 FIFA 랭킹 산정에 직접 반영된 결과로 풀이된다.

한국이 FIFA 랭킹 30위권 밖으로 내려간 것은 2021년 12월 33위를 기록한 이후 처음이다. 꾸준히 아시아 상위권을 유지해 왔던 한국 축구는 이번 월드컵에서 기대 이하의 성적을 거두며 국제 경쟁력에도 적지 않은 타격을 입게 됐다. 향후 A매치와 각종 국제대회에서 승점을 회복하는 것이 당면 과제로 떠올랐다.

아시아 국가 가운데서는 일본이 가장 높은 순위를 유지했다. 일본은 이번 월드컵에서도 32강 진출에는 실패했지만 1계단 상승한 17위에 오르며 아시아 최정상 자리를 지켰다. 이란은 2계단 하락한 22위, 호주는 1계단 내려간 28위를 기록하며 한국보다 높은 순위를 유지했다. 아시아 축구의 경쟁 구도 역시 월드컵 결과에 따라 재편되는 양상을 보였다.

세계 랭킹 최상위권에도 변화가 있었다. 2026 북중미 월드컵 정상에 오른 스페인은 결승에서 아르헨티나를 제압하며 6개월 만에 세계 랭킹 1위 자리를 되찾았다. 디펜딩 챔피언 아르헨티나는 2위로 내려앉았고 프랑스와 잉글랜드가 각각 3위와 4위를 유지하며 세계 축구 강호의 위상을 이어갔다.

가장 눈에 띄는 상승세를 보인 국가는 노르웨이다. 엘링 홀란을 앞세운 노르웨이는 이번 월드컵 8강 진출 성과를 바탕으로 31위에서 19위까지 무려 12계단 뛰어오르며 세계 축구의 새로운 강호로 부상했다.



사진= TSNKOREA AI