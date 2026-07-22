TSN KOREA 김민제 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵은 한 달이 넘는 열전 끝에 막을 내렸다. 스페인의 우승으로 마무리된 이번 대회는 세계 축구의 세대교체와 신흥 강호의 약진, 그리고 팬 문화까지 다양한 이야기를 남기며 역대 가장 인상적인 월드컵 가운데 하나로 평가받고 있다.

가장 큰 장면은 단연 스페인의 우승이었다. 스페인은 결승전에서 디펜딩 챔피언 아르헨티나를 1-0으로 제압하며 통산 두 번째 월드컵 우승을 차지했다. 대회 내내 강력한 수비 조직력을 앞세운 스페인은 결승에서도 리오넬 메시를 철저하게 봉쇄하며 정상에 올랐다. 19세 라민 야말은 유럽축구선수권대회(유로 2024)에 이어 월드컵까지 제패하며 세계 최고의 차세대 스타로 자리매김했고, 로드리는 발롱도르 후보로서의 입지를 더욱 굳혔다.

비록 우승에는 실패했지만 리오넬 메시는 이번 대회에서도 깊은 인상을 남겼다. 알제리와 조별리그 첫 경기에서는 자신의 월드컵 첫 해트트릭을 기록하며 건재를 과시했다. 이어 잉글랜드와 준결승에서는 엔소 페르난데스와 라우타로 마르티네스의 득점을 모두 도우며 극적인 역전승을 이끌었다. 월드컵 마지막 무대가 될 가능성이 높은 대회에서 끝까지 팀을 결승으로 이끈 활약은 많은 축구 팬들에게 깊은 여운을 남겼다.

이번 대회는 차세대 스타들의 무대이기도 했다. 노르웨이의 엘링 홀란과 스페인의 라민 야말은 나란히 월드컵 데뷔골을 터뜨리며 존재감을 드러냈다. 잉글랜드의 주드 벨링엄은 노르웨이와의 8강에서 멀티골을 기록하며 팀을 4강으로 견인했고, 미국의 말리크 틸만은 두 경기 연속 직접 프리킥 득점을 성공시키며 대회 최고의 킥 스페셜리스트로 떠올랐다.

이변도 이어졌다. 카보베르데는 사상 첫 월드컵 본선에서 조별리그를 통과하며 세계 축구를 놀라게 했다. 40세 골키퍼 보지냐는 우승팀 스페인을 무실점으로 막아내며 세계적인 화제를 모았고, SNS 팔로워가 폭발적으로 증가하는 등 이번 대회의 신데렐라로 떠올랐다. 콩고민주공화국 역시 1974년 이후 처음 출전한 월드컵에서 32강 진출에 성공하며 아프리카 축구의 경쟁력을 입증했다.

골키퍼들의 활약도 빼놓을 수 없다. 퀴라소의 엘로이 룸은 한 경기에서 무려 15개의 선방을 기록하며 팀 역사상 첫 승점을 이끌어냈고, 카보베르데의 보지냐 역시 연이은 슈퍼세이브로 대회의 명장면을 만들었다. 공격 축구 못지않게 수비와 골키퍼의 가치가 재조명된 월드컵이었다.

팬 문화 역시 세계적인 관심을 받았다. 축구 팬들이 경기 종료 후 경기장을 자발적으로 청소하며 성숙한 응원 문화를 다시 한번 보여줬고, 스코틀랜드의 응원단 '타탄 아미'는 미국 보스턴 도심을 붉게 물들이며 도시 전체를 축제 분위기로 만들었다. 노르웨이 팬들의 '바이킹 로잉 응원'은 대회를 대표하는 응원 문화로 자리 잡으며 세계 각국 팬들의 따라 하기 열풍을 불러왔다.

멕시코의 라울 히메네스는 네 번째 월드컵 출전 끝에 생애 첫 월드컵 득점을 기록했고, 캐나다는 카타르를 6-0으로 완파하며 월드컵 역사상 첫 승리를 거두는 감격을 누렸다. 조너선 데이비드는 해트트릭을 작성하며 캐나다 축구의 새로운 역사를 썼다.

이번 북중미 월드컵은 우승팀 스페인의 완성도 높은 경기력과 메시 시대의 마지막 도전, 차세대 스타들의 등장, 그리고 약팀들의 반란이 함께 어우러진 대회로 기록됐다. 경기장 안팎에서 펼쳐진 수많은 명장면은 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 전 세계를 하나로 연결하는 축제라는 사실을 다시 한번 입증했다.

사진= Imagn Images