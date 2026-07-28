TSN KOREA 장우혁 기자 | 대한민국 20세 이하 남자 핸드볼 대표팀이 경기 종료와 동시에 터진 극적인 결승골로 8년 만에 아시아 정상을 되찾았다.

박현종 감독이 이끄는 한국은 27일 중국 안후이성 추저우 국제핸드볼홀에서 열린 제19회 아시아남자주니어핸드볼선수권대회 결승에서 아랍에미리트를 25-24로 제압했다.

한국은 1988년과 1992년, 2018년에 이어 통산 네 번째 우승을 달성했다. 2024년 제18회 대회 결승에서 일본에 패해 준우승에 머물렀던 아쉬움도 2년 만에 씻어냈다.

결승전은 한 편의 역전 드라마였다.

한국은 조별리그에서 30-30으로 승부를 가리지 못했던 아랍에미리트와 대회 두 번째 맞대결을 펼쳤다. 그러나 전반부터 상대 공격에 고전하며 8-13으로 뒤진 채 하프타임을 맞았다.

후반 초반에도 11-16까지 밀렸지만 수비 집중력을 높이며 반격에 나섰다. 골키퍼 권오준이 후반에만 7개의 결정적인 선방을 기록했고, 공격에서는 최영우와 주용찬이 연이어 득점하며 점수 차를 좁혔다.

한국은 경기 종료 약 14분을 남기고 18-18 동점을 만들었다. 이후 양 팀이 한 골씩 주고받는 치열한 공방전을 벌였다.

최영우와 허태렬의 연속 득점으로 한국이 24-22까지 앞서며 승기를 잡는 듯했다. 그러나 아랍에미리트가 다시 두 골을 만회하면서 종료 직전 24-24 동점이 됐다.

마지막 공격에서 승부가 갈렸다. 주용찬이 경기 종료를 알리는 버저와 동시에 결승골을 성공시키며 25-24 역전승을 완성했다.

최영우와 주용찬은 각각 8골을 기록하며 우승을 이끌었다. 최영우는 이번 대회에서 총 64골을 넣어 전체 득점 1위에도 올랐다.

한국은 조별리그에서 5승 1무를 거두며 B조 1위로 8강에 진출했다. 8강에서는 대만을 30-26으로 꺾었고, 준결승에서는 바레인을 32-31로 제압했다. 결승까지 무패 행진을 이어가며 아시아 정상에 복귀했다.

3·4위전에서는 사우디아라비아가 바레인을 37-27로 꺾고 3위를 차지했다.

이번 대회 상위 4개국인 한국과 아랍에미리트, 사우디아라비아, 바레인은 2027년 6월 23일부터 7월 4일까지 북마케도니아에서 열리는 제26회 국제핸드볼연맹 남자 주니어 U-21 세계선수권대회 출전권을 확보했다.