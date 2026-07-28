TSN KOREA 송동섭 기자 | 스페인 프로축구 프리메라리가 아틀레티코 마드리드의 새로운 7번 이강인(25)이 병역 관련 행정 절차를 마치는 대로 디에고 시메오네 감독이 이끄는 선수단에 합류한다.

이강인은 현재 한국에서 병역 관련 행정 절차를 처리하고 있어 정확한 합류 날짜가 정해지지 않았다.

이강인은 2023년 열린 항저우 아시안게임에서 금메달을 획득해 예술·체육요원 편입 대상이 됐다. 일반 현역 복무 대신 기초군사훈련과 정해진 기간의 체육 분야 복무를 이행하는 방식이다.

해외에서 활동하려면 병역법에 따른 국외여행 허가 절차를 거쳐야 한다. 이강인 역시 국외여행 허가 연장과 예술·체육요원 편입에 필요한 행정 처리를 마무리하고 있는 것으로 전해졌다. 이 때문에 이적 발표 이후에도 한국에 머물고 있다.

아틀레티코 마드리드는 지난 25일 파리 생제르맹과 이강인의 이적에 합의했다고 공식 발표했다. 계약 기간은 2031년 6월 30일까지다.

구단은 이강인을 공격형 미드필더와 양쪽 측면 공격수로 활용할 수 있는 왼발잡이 선수로 소개했다. 정교한 볼 컨트롤과 패스, 슈팅 능력을 강점으로 평가했다. 앙투안 그리에즈만이 미국 메이저리그사커 올랜도 시티로 떠나면서 비게 된 등번호 7번도 이강인에게 배정했다.

아스에 따르면 이적료는 기본 3천500만 유로에 성과 조건에 따른 변동 금액이 추가되는 구조다. 국내에서는 옵션이 최대 500만 유로에 이르는 것으로 전해졌다. 옵션이 모두 충족되면 총액은 4천만 유로 규모가 된다.

이강인은 계약이 공식 발표된 뒤에도 경기도 구리시에 있는 FC서울 훈련장 GS 챔피언스파크에서 몸을 만들고 있다. 아틀레티코 마드리드의 체력 담당자와 영양 전문가가 마련한 프로그램을 전달받아 개인 트레이너와 훈련하는 것으로 알려졌다.

합류 시점에 따라 프리시즌 첫 출전 경기 역시 달라질 전망이다.

행정 절차가 조기에 끝나면 이강인은 유럽으로 출국해 8월 1일 스웨덴 스톡홀름 스트로베리 아레나에서 열리는 맨체스터 유나이티드와의 친선경기부터 선수단과 동행할 수 있다.

절차가 늦어지면 아틀레티코 마드리드 선수단이 한국에 도착하는 시점에 서울에서 합류할 가능성이 크다. 아틀레티코 마드리드는 8월 9일 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 쿠팡플레이 시리즈를 치른다.

이강인이 유럽으로 먼저 이동하지 못하면 서울 월드컵경기장 맨체스터 시티전이 아틀레티코 마드리드 소속 첫 실전이 될 수도 있다. 한국 선수가 구단의 상징성이 큰 등번호 7번을 달고 서울에서 데뷔하는 장면이 연출될 가능성도 있다.

다만 행정 절차 종료와 실제 출전 여부는 별개의 문제다. 팀 훈련 합류 시점과 몸 상태, 시메오네 감독의 전술적 판단에 따라 출전 시간이 결정된다.

아틀레티코 마드리드는 이강인의 합류가 늦어지는 상황에서도 별도의 훈련과 영양 관리 프로그램을 가동하고 있다. 이강인이 팀에 들어오는 즉시 정상 훈련을 소화할 수 있도록 공백을 최소화하려는 조치다.

이강인에게 이번 이적은 발렌시아와 마요르카에 이어 스페인 무대에서 맞는 세 번째 도전이다. 파리 생제르맹에서의 경쟁과 우승 경험을 발판으로 아틀레티코 마드리드에서는 주전 입지를 확보해야 한다.