TSN KOREA 송은하 기자 | MLB 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 다시 한 번 중심타선의 존재감을 입증했다. 장타와 적시타를 잇달아 터뜨리며 팀 대승의 중심에 섰고, 시즌 타율도 다시 3할2리로 끌어올렸다.

이정후는 30일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 정규시즌 밀워키 브루어스와 홈경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 6타수 2안타 3타점 1득점을 기록했다.

2경기 만에 다시 멀티히트를 작성한 이정후는 시즌 타율을 0.302(361타수 112안타)로 끌어올리며 꾸준한 타격감을 이어갔다. 최근 장타 생산 능력까지 살아나면서 샌프란시스코 중심타선에서 차지하는 비중도 더욱 커지고 있다.

첫 타석부터 득점의 발판을 마련했다.

2회 첫 타석에서 중견수 방향으로 날린 타구는 아웃으로 연결되는 듯했지만, 밀워키 중견수 개럿 미첼이 포구 실책을 범하면서 이정후는 1루를 밟았다.

이어 윌리 아다메스의 볼넷으로 득점권 기회가 만들어졌고, 대니얼 수색이 선제 스리런 홈런을 터뜨리며 이정후는 홈을 밟았다. 시즌 52번째 득점이자 이날 경기의 결승 득점이었다.

이후 3회와 5회에는 각각 내야 땅볼로 물러났지만, 경기 후반 다시 방망이가 폭발했다.

8-2로 앞선 6회 1사 1, 2루에서는 브라이스 윌슨의 몸쪽 낮은 커터를 강하게 잡아당겨 우익선상을 가르는 2타점 2루타를 터뜨렸다. 타구는 빠른 속도로 펜스까지 굴러가며 주자 2명을 모두 홈으로 불러들였다.

이 2루타는 시즌 23번째 2루타로 기록됐다.

이어 7회에도 좌전 적시타를 추가하며 멀티히트를 완성했다. 침착한 타격으로 3루 주자를 불러들이며 이날 세 번째 타점을 올렸고, 팀 타선의 대량 득점을 완성하는 데 힘을 보탰다.

샌프란시스코 타선은 경기 내내 폭발적인 화력을 과시했다. 대니얼 수색이 홈런 두 방을 포함해 장타력을 뽐냈고, 중심타선이 고르게 활약하면서 밀워키 마운드를 무너뜨렸다.

결국 샌프란시스코는 장단 17안타를 몰아치며 밀워키를 16-3으로 완파했다.

현지에서는 이정후가 단순히 높은 타율을 유지하는 교타자를 넘어 득점권 해결 능력과 장타 생산력까지 갖춘 중심타자로 자리매김하고 있다는 평가가 이어지고 있다.

특히 최근 경기에서는 타점 생산 능력이 눈에 띄게 향상되며 샌프란시스코 공격의 핵심 축으로 자리하고 있다.

후반기 들어 타격감이 더욱 살아난 이정후가 현재의 상승세를 이어간다면 시즌 개인 최다 안타와 타점은 물론, 내셔널리그 타격 부문 상위권 경쟁에도 다시 본격적으로 뛰어들 가능성이 높아지고 있다.

사진= Getty Images