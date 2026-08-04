TSN KOREA 송은하 기자 | 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 한국 남녀 축구대표팀의 조별리그와 토너먼트 경기 시간이 확정됐다.

대한축구협회는 이민성 감독이 이끄는 남자 대표팀이 오는 9월 15일 오후 7시 30분 일본 나고야시 미즈호공원 럭비경기장에서 카타르와 조별리그 D조 1차전을 치른다고 밝혔다.

한국은 9월 22일 오후 7시 같은 경기장에서 사우디아라비아와 조별리그 2차전을 펼친다.

남자축구에는 15개 팀이 참가한다. A조부터 C조까지는 4개 팀, 한국이 속한 D조는 3개 팀으로 구성됐다. 각 조 1·2위가 8강에 진출한다.

한국은 다른 조보다 한 경기를 적게 치른다. 체력 관리에는 유리하지만 한 경기의 결과가 최종 순위에 미치는 영향은 상대적으로 크다.

한국은 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회에서 연속 우승했다. 이번 대회에서는 아시안게임 남자축구 사상 첫 4회 연속 금메달에 도전한다.

조별리그 순위에 따라 8강과 준결승 경기 시간이 달라진다.

D조 1위에 오르면 9월 25일 오후 7시 30분 미즈호공원 럭비경기장에서 8강전을 치른다. 준결승은 9월 30일 오후 3시 오사카 나가이 스타디움에서 열린다.

조 2위를 기록하면 8강전은 9월 25일 오후 2시 미즈호공원 럭비경기장, 준결승은 9월 30일 오후 7시 30분 나가이 스타디움에서 치른다.

동메달 결정전과 결승전은 10월 3일 도요타 스타디움에서 열린다. 동메달 결정전은 오후 3시, 결승전은 오후 7시 30분에 시작한다.

▲ 남자 대표팀 경기 일정

구분 날짜와 시간 상대 경기장 조별리그 1차전 9월 15일 오후 7시 30분 카타르 미즈호공원 럭비경기장 조별리그 2차전 9월 22일 오후 7시 사우디아라비아 미즈호공원 럭비경기장 8강 조 1위 9월 25일 오후 7시 30분 미정 미즈호공원 럭비경기장 8강 조 2위 9월 25일 오후 2시 미정 미즈호공원 럭비경기장 준결승 조 1위 9월 30일 오후 3시 미정 나가이 스타디움 준결승 조 2위 9월 30일 오후 7시 30분 미정 나가이 스타디움 동메달 결정전 10월 3일 오후 3시 미정 도요타 스타디움 결승전 10월 3일 오후 7시 30분 미정 도요타 스타디움

신상우 감독이 이끄는 여자 대표팀은 북한과 미얀마, 방글라데시를 상대로 조별리그 F조 경기를 치른다.

첫 경기는 9월 14일 오후 7시 30분 나가이 스타디움에서 열리는 미얀마전이다. 이어 9월 17일 오후 4시 같은 경기장에서 방글라데시와 맞붙는다.

조별리그 최대 승부처는 북한과의 최종전이다. 남북 대결은 9월 21일 오후 4시 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린다.

북한은 아시안게임 여자축구에서 세 차례 우승한 강호다. 한국은 2022 항저우 대회 8강에서 북한에 1대 4로 패했다. 이번 맞대결은 F조 1위와 토너먼트 대진을 가를 핵심 승부가 될 전망이다.

한국이 F조 1위에 오르면 9월 25일 오후 3시 시즈오카 스타디움 에코파에서 8강전을 치른다. 준결승도 9월 29일 오후 3시 같은 경기장에서 열린다.

조 2위로 8강에 진출하면 9월 25일 오후 7시 30분 나가이 스타디움에서 경기를 치른다. 준결승에 오르면 9월 29일 오후 7시 30분 시즈오카 스타디움 에코파에서 결승 진출을 다툰다.

동메달 결정전과 결승전은 10월 2일 시즈오카 스타디움 에코파에서 진행된다. 경기 시간은 각각 오후 3시와 오후 7시 30분이다.

한국 여자축구는 아직 아시안게임 결승에 진출하지 못했다. 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 획득한 동메달이 역대 최고 성적이다.

▲ 여자 대표팀 경기 일정



구분 날짜와 시간 상대 경기장 조별리그 1차전 9월 14일 오후 7시 30분 미얀마 나가이 스타디움 조별리그 2차전 9월 17일 오후 4시 방글라데시 나가이 스타디움 조별리그 3차전 9월 21일 오후 4시 북한 시즈오카 스타디움 에코파 8강 조 1위 9월 25일 오후 3시 미정 시즈오카 스타디움 에코파 8강 조 2위 9월 25일 오후 7시 30분 미정 나가이 스타디움 준결승 조 1위 9월 29일 오후 3시 미정 시즈오카 스타디움 에코파 준결승 조 2위 9월 29일 오후 7시 30분 미정 시즈오카 스타디움 에코파 동메달 결정전 10월 2일 오후 3시 미정 시즈오카 스타디움 에코파 결승전 10월 2일 오후 7시 30분 미정 시즈오카 스타디움 에코파

사진= TSNKOREA AI