TSN KOREA 장우혁 기자 | SSG 랜더스가 인천 홈에서 LG 트윈스의 막판 추격을 10-8로 뿌리쳤다.

양 팀은 홈런 5개를 주고받는 타격전을 펼쳤다.

SSG는 2-2로 맞선 7회말 김재환과 조형우의 3점 홈런 두 방을 앞세워 대거 7점을 뽑았다. 순식간에 점수 차를 9-2까지 벌리며 승기를 잡았다.

LG도 쉽게 물러서지 않았다. 8회초 문정빈의 1타점 적시타에 이어 대타 이재원이 좌월 3점 홈런을 터뜨렸다. 1사 만루에서는 대타 문보경이 2타점 좌전 적시타를 때려 8-9까지 따라붙었다.

LG는 계속된 기회에서 동점 주자를 홈으로 불러들이지 못했다. 위기를 넘긴 SSG는 8회말 김재환의 중전 적시타로 한 점을 추가하며 추격권에서 벗어났다.

김재환은 3점 홈런을 포함해 4타점을 올리며 SSG 승리의 중심에 섰다. 후반기 승률 최하위에 머문 3위 LG는 3연패에 빠졌다.

경기 막판에는 응급상황도 발생했다. 9회초 LG 공격을 앞두고 1루 측 관중석에서 한 관중이 어지럼증을 호소해 들것에 실려 나갔다. 응급조치와 환자 이송으로 경기는 약 9분간 중단됐다.

부산 사직구장에서는 롯데 자이언츠가 키움 히어로즈를 3-2로 제압했다. 롯데는 키움과의 최근 맞대결에서 5연승을 이어갔다.

롯데는 1회말 황성빈의 우월 3루타와 나승엽의 우전 적시타를 묶어 선취점을 냈다. 1-1로 맞선 4회에는 밀어내기 볼넷으로 다시 앞서갔다.

5회말에는 빅터 레이예스의 2루타에 이어 고승민이 중전 적시타를 때려 3-1로 달아났다.

마무리 투수 김원중은 3-2로 앞선 9회초 안타 2개를 내줘 1사 1, 3루 위기에 몰렸다. 그러나 김건희를 삼진으로 돌려세운 뒤 김태진을 투수 앞 땅볼로 처리해 승리를 지켰다.