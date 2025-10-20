

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 미국프로농구(NBA)를 사랑하는 팬들을 위한 맞춤형 지침서, 'NBA 스카우팅리포트 2025-26'이 새롭게 출간됐다.

이 책은 장원구 스포츠 전문 칼럼니스트, 손대범 KBS N 농구 해설위원, 염용근 네이버 전문 칼럼니스트 등 농구 전문가 3인이 공동 집필해 신뢰도를 높였다.

총 312페이지 분량의 이 책에는 NBA 소속 30개 팀과 450명의 선수에 대한 상세 데이터가 담겼다. 700여 장의 생생한 사진과 함께, 각 팀의 역사, 감독, 경기장 정보부터 공격 및 수비 평점, 포진도, 배당률, 지난 시즌 라인업, 선수 간 패스 콤비네이션, 상세 플레이 타입까지 폭넓게 분석했다.

선수별로는 스카우팅리포트, 슛존, 슈팅 프로세스와 슛 타입, 그리고 항목별 평점이 실려 있다. 특히 선수들의 개인 기량을 42개 항목으로 세분화해 A+부터 D-까지 평점을 부여, 각 선수의 능력치를 한눈에 파악할 수 있도록 했다.

이 책은 NBA를 더욱 깊이 이해하고 싶은 팬들에게 필수적인 가이드북이 될 전망이다.