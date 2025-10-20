2025.10.21 (화)

  • 흐림동두천 15.1℃
  • 흐림강릉 15.7℃
  • 흐림서울 16.5℃
  • 흐림대전 19.4℃
  • 흐림대구 19.1℃
  • 흐림울산 19.5℃
  • 흐림광주 22.1℃
  • 흐림부산 21.7℃
  • 구름많음고창 23.2℃
  • 맑음제주 26.3℃
  • 흐림강화 15.4℃
  • 흐림보은 18.0℃
  • 구름많음금산 19.7℃
  • 흐림강진군 23.0℃
  • 흐림경주시 18.6℃
  • 흐림거제 21.8℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

농구

NBA를 더 깊이 즐기다: 'NBA 스카우팅리포트 2025-26' 출간

농구 전문가 3인이 전하는 NBA 30개팀·450명 선수 완벽 분석
팬들을 위한 NBA 관전 필수 가이드북 탄생


TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 미국프로농구(NBA)를 사랑하는 팬들을 위한 맞춤형 지침서, 'NBA 스카우팅리포트 2025-26'이 새롭게 출간됐다.

이 책은 장원구 스포츠 전문 칼럼니스트, 손대범 KBS N 농구 해설위원, 염용근 네이버 전문 칼럼니스트 등 농구 전문가 3인이 공동 집필해 신뢰도를 높였다.

총 312페이지 분량의 이 책에는 NBA 소속 30개 팀과 450명의 선수에 대한 상세 데이터가 담겼다. 700여 장의 생생한 사진과 함께, 각 팀의 역사, 감독, 경기장 정보부터 공격 및 수비 평점, 포진도, 배당률, 지난 시즌 라인업, 선수 간 패스 콤비네이션, 상세 플레이 타입까지 폭넓게 분석했다.

선수별로는 스카우팅리포트, 슛존, 슈팅 프로세스와 슛 타입, 그리고 항목별 평점이 실려 있다. 특히 선수들의 개인 기량을 42개 항목으로 세분화해 A+부터 D-까지 평점을 부여, 각 선수의 능력치를 한눈에 파악할 수 있도록 했다.

이 책은 NBA를 더욱 깊이 이해하고 싶은 팬들에게 필수적인 가이드북이 될 전망이다.

이성재 기자의 전체기사 보기

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기
배너