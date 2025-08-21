TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 장유빈이 LIV 골프 2025시즌 일정을 모두 마치며 아쉬운 마무리를 했다.

장유빈이 소속된 아이언헤드 GC는 21일(한국시간) 미국 미시간주 플리머스의 더 카디널 앳 세인트존스에서 열린 LIV 골프 미시간 대회 예선에서 마제스틱스 GC에 1-2로 패해 탈락했다. 이 대회는 시즌 마지막 경기로, 총상금 5천만 달러가 걸린 13개 팀 단체전 형식으로 펼쳐졌다.

아이언헤드 GC는 1번 주자인 대니 리가 리 웨스트우드와의 맞대결에서 패하며 승점을 내줬다. 이어 2번 주자 장유빈은 보기 없이 버디 3개를 기록하는 인상적인 경기력을 보였으나, 상대 샘 호스필드가 4언더파 66타를 기록해 아쉽게 승리를 내줬다. 3번 주자 캐빈 나와 고즈마 지니치로가 포섬 방식 3라운드에서 승리했지만, 이미 승부는 결정된 뒤였다.

올 시즌 아이언헤드 GC는 13개 팀 중 최하위에 머물러 12위 마제스틱스 GC와 예선을 치렀으나, 끝내 본선 진출에 실패했다. 22일부터는 아이언헤드 GC를 제외한 12개 팀이 토너먼트 방식으로 우승을 다툰다.

지난해 KPGA 투어에서 상금왕과 대상을 차지하며 주목받았던 장유빈은 올 시즌 한국 선수 최초로 LIV 골프에 합류해 기대를 모았다. 그러나 13개 대회에 출전해 모두 20위 밖의 성적을 기록하며 개인전 최종 순위 53위에 머물렀다. 48위 안에 들지 못해 내년 시드 확보에도 실패한 장유빈은, 12월에 열리는 LIV 골프 프로모션을 통해 시드 재도전에 나설 예정이다.