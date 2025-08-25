TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 광주 지역에서 코로나19 확진자가 빠르게 증가하면서, 9월 세계양궁선수권대회를 앞둔 광주시가 방역 대응체계를 대폭 강화하고 있다.

광주시에 따르면 코로나19 표본감시기관 입원환자 수는 6월 22일부터 28일까지 0명이었으나, 8월 3일부터 9일까지는 18명으로 크게 늘었다. 7~8월 코로나19 바이러스 검출률도 평균 18.5%에 달해, 지난 5~6월의 3.7%에 비해 5배 이상 증가한 것으로 나타났다. 주요 감염병 병원체 감시 결과 역시 7~8월 바이러스 농도가 5~6월보다 2배가량 높아진 것으로 확인됐다.

이 같은 확산세는 여름 휴가철 이동량 증가와 변이바이러스의 전파력 강화가 주된 원인으로 분석된다.

광주시는 이에 선제적으로 대응하고 있다. 환자 조기 발견을 위해 표본감시기관을 기존 5곳에서 종합병원급 21곳으로 확대 운영하고, 감염취약시설 집단발생 시 신속 대응을 위해 광주시와 자치구에 전담대응조직 32개 팀 102명을 상시 운영한다. 또한 교육청과 협의체를 구축해 학교 내 감염병 예방과 신속 대응을 위한 협업체계도 가동 중이다.

광주시 공공보건의료과 강윤선 과장은 "감염병이 늘고 있는 만큼, 시민 여러분께서는 개인위생 수칙을 철저히 지키고, 발열이나 기침 등 증상이 있을 때는 외출을 자제하며 신속히 진료와 예방접종에 참여해달라"고 당부했다.