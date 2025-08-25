TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 애플TV가 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 중계권을 보유한 가운데, 손흥민 선수의 로스앤젤레스FC(이하 LAFC) 이적을 계기로 MLS 구독 서비스인 '시즌패스' 홍보에 적극적으로 나서고 있다.

애플TV는 오는 31일(현지시간) 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열리는 손흥민의 홈 데뷔전을 자사 플랫폼에서 독점 중계한다고 25일 공식 홈페이지를 통해 밝혔다. 애플TV+ 구독자는 추가 비용 없이 해당 경기를 시청할 수 있다.

또한, MLS 2025시즌의 모든 경기와 다양한 분석 콘텐츠를 제공하는 'MLS 시즌패스'는 6만9천원에 구독할 수 있다. 기존 애플TV+ 구독자는 남은 기간 동안 시즌패스를 4만9천원에 구매할 수 있어 더욱 합리적인 가격에 서비스를 이용할 수 있다. 시즌패스의 원래 가격은 14만9천원이었으며, 월별 구독도 가능하다.

애플은 2022년 MLS와 스트리밍 파트너십을 맺고, 2023년부터 2032년까지 MLS 경기의 전 세계 독점 스트리밍 방영권을 확보했다. 다만, 현재 애플TV의 MLS 중계는 영어와 스페인어로만 제공되며, 한국어 중계나 자막은 지원되지 않는다.

손흥민의 MLS 데뷔전으로 인해 애플TV와 MLS 시즌패스에 대한 축구 팬들의 관심이 더욱 뜨거워질 전망이다.