TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 그룹 방탄소년단(BTS)의 뷔가 미국 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스 홈경기에서 시구자로 나서며 전 세계 팬들의 이목을 집중시켰다. 25일(현지시간) 뷔는 다저 스타디움에서 열린 다저스와 신시내티 레즈의 경기 시작 전, 다저스 투수 야마모토 요시노부에게서 마운드를 넘겨받아 왼손으로 힘차게 공을 던졌다. 팬들은 뷔의 시구 장면을 카메라에 담기 위해 열띤 모습을 보였고, 뷔는 7번이 새겨진 다저스 유니폼 상의와 청바지 차림으로 더그아웃을 향해 손을 흔들며 팬들의 환호에 화답했다.

특히 시구에 앞서 뷔는 ‘2도류’로 불리는 다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이와 짧은 대화를 나누고, 따뜻한 포옹을 나누며 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다. 두 스타의 만남은 기념촬영까지 이어져 팬들에게 잊지 못할 순간을 선사했다.

뷔의 시구 소식은 이미 경기 전부터 큰 화제를 모았다. LA다저스는 공식 SNS를 통해 “아미(ARMY), 준비됐나요?”라는 글과 함께 뷔의 사진을 공개했고, 해당 게시물은 단시간에 수만 건의 ‘좋아요’와 리트윗을 기록했다. 뷔의 시구 소식이 전해지자 입장권 예매 사이트가 한때 접속 장애를 겪을 정도로 폭발적인 관심을 받았다.

한편, 다저스와 같은 연고지의 축구팀 LAFC로 최근 이적한 손흥민도 곧 다저스 홈경기에서 시구에 나설 예정이어서 스포츠와 K-팝 스타들의 만남에 팬들의 기대가 더욱 커지고 있다.